Macri juega de nuevo a varias bandas en el caso Correo

Diciembre pasado fue un mes agitado para la familia Macri en materia judicial. Por un lado tenían para festejar que, a finales de octubre, la Corte Suprema confirmó el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa por el espionaje a los familiares del ARA San Juan. Pero los Macri no se quedaron en el jolgorio por haber zafado del único procesamiento que tuvo el ex presidente, sino que pusieron a sus abogados a trabajar en el tema patrimonial más importante que tienen: el caso Correo Argentino.

Fue una maniobra a varias bandas. Por un lado, en la causa donde el Estado les reclama desde el 2001 una multimillonaria deuda a raíz de que dejaron de pagar el canon comprometido por la concesión del servicio postal, realizaron una extraña maniobra: desistir de las recusaciones a la jueza Marta Cirulli (que decretó la quiebra de la empresa) y la fiscala Gabriela Boquin (que frenó la condonación de la deuda e investigó los desmanejos fraudulentos). Por el otro, también hubo movimientos en varias causas inversas, donde los Macri le reclaman miles de millones al Estado por la quita de la concesión del servicio postal.

Las recusaciones a la jueza Cirulli y la fiscala Boquin datan de 2021, cuando finalmente y luego de 20 años de letargo llegó la quiebra de Correo Argentino, trasladable a su controladora SOCMA y, por ende, a la familia Macri. Para no afrontar el pago los Macri hicieron varias cosas. Primero apelaron la quiebra, algo que no está habilitado pero lo hicieron igual. Y, en paralelo, apuntaron contra la jueza Cirulli y la fiscala Boquin para finalmente anular sus decisiones.

Les sirvió: la Cámara Comercial, con firma de las juezas Matilde Ballerini y María Elsa Uzal, suspendió cualquier decisión sobre la quiebra de Correo Argentino hasta que se resolvieran esas recusaciones; y tuvieron el doble favor de la Corte Suprema que cajoneó varios años el caso y luego, también en diciembre pero de 2024, aceptó que el pleito pasara de la Justicia Nacional, donde estuvo desde el 2001, al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño. Con toda la movida los Macri ganaron 5 años, ya que hasta ahora el TSJ porteño no trató la recusaciones de Cirulli y Boquin y, por ende, quedaba trabada cualquier decisión respecto a la quiebra de Correo Argentino.

¿Por qué ahora los Macri destrabaron lo que ellos mismos trabaron en 2021 y que les permitió, con anuencia de la Cámara Comercial, el TSJ porteño y la Corte Suprema, 5 años más de un expediente que lleva en trámite desde el 19 de septiembre de 2001?

La maniobra se ejecutó en la previa de Navidad. Los Macri presentaron 2 escritos gemelos donde desistieron de su intención de apartar del expediente a la jueza Cirulli y la fiscala Boquin que ahora tiene que resolver el mismo TSJ porteño que tenía las recusaciones desde hace más de 1 año. ¿Seguirá la demora o ahora resolverán rápido? Los Macri no invocaron ninguna razón para esta extraña maniobra, simplemente desistieron de apartar a la jueza y en especial a la fiscala Boquin, a quien quieren afuera del expediente desde hace 10 años. ¿Por qué ahora desisten de apartarla?

Si el TSJ porteño acepta esto, se destraba la cuestión principal: si Correo Argentino va a la quiebra. El expediente está en la Corte Suprema y tuvo también movimiento a finales del año pasado. El 30 de octubre pasó a la Secretaría Judicial N°1, territorio de Damián Ignacio Font, que a su vez es el Administrador General de la Corte, un cargo clave al que accedió luego de una feroz pelea interna entre los cortesanos.

Una opción es que exista algún acuerdo entre Macri y Milei para una nueva condonación de la deuda. Otra es que vieron una oportunidad en la nueva Tasa de Intereses Moratorios (TIM) que estableció el Banco Central en la resolución 1 de 2026. ¿Los Macri tenían información privilegiada de que el Banco Central cambiaría la forma de calcular los intereses de las deudas, un ítem clave en este pleito, con el argumento (según la resolución) de que “acreedores y deudores comparten el sacrificio en períodos con tasas de interés reales muy negativas, como ocurrió en los últimos tres lustros”? Justo son casi 3 lustros que atravesó la deuda de los Macri con el Estado y que siempre pretendieron licuar y, cuando uno de los suyos llegó a la Casa Rosada, condonar.

En la web del Banco Central hay una calculadora de la nueva tasa TIM. Se completan los días desde que se inician y finalizan los intereses y el monto y arroja el monto total que tendrían que pagar. Los Macri deben 296 millones de pesos desde el 19 de septiembre de 2001. La calculadora indica que, si pagan hoy su deuda, el monto total (capital+intereses) es de $289.448.738.734. Al dólar oficial da 198 millones de dólares. En 2001 debían 296 pesos/dólares, con esta tasa pagarían 198. Es menos que la deuda original (en dólares), pero igualmente muchísimo dinero que sería extraño que los Macri quieran pagar sin más.

Una tercera opción es una combinación de las anteriores. Esta jugada en la causa por su deuda con el Estado la ejecutaron en paralelo a movimientos en otras 3 causas donde el pleito es inverso: los Macri le reclaman dinero al Estado por la quita de la concesión del servicio postal. El mundo del revés.

Los Macri tienen 4 causas vigentes contra el Estado vinculadas al Correo:

La más antigua data del año 2000, donde demandaron al Estado por daños y perjuicios y reclaman 2.288 millones de pesos. Es incluso más antigua que la del concurso de acreedores que culminó en la quiebra de Correo. Iniciaron otra en 2004 donde pidieron la nulidad de los decretos 1074 y 1075 del 2003 firmados por Néstor Kirchner. El primero rechazaba una serie de reclamos de los Macri contra el Estado; el segundo rescindió la concesión del servicio de correo “por culpa del Concesionario”. En 2006 pidieron la inconstitucionalidad del decreto 721 del 2004, que constituyó el Correo Oficial de la República Argentina que continuó con el servicio postal tras las quita de la concesión. En 2016 demandaron al Estado por 2.365 millones de pesos. Lo hicieron en simultáneo a la maniobra donde Macri buscó condonarle la deuda a su familia. Para la fiscala Boquin se trató de una jugada “de mala fe procesal”. Se condonaban la deuda ellos mismos y decían que el Estado les debía.

En diciembre también hubo movimientos en 3 de esas causas. En la iniciada en 2016 los Macri insisten en que se hagan los peritajes para determinar cuanto les deben pero el perito designado renunció. Por otro lado quieren litigar sin gastos, algo que lograron pero que los abogados del Estado insisten en rechazar. No es algo menor: implica un porcentaje de la demanda y es multimillonaria.

La del 2000 está en la Corte Suprema y circuló durante 205 entre los despachos de Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los 3 cortesanos vigentes. En la iniciada en 2004 hubo insistencia por parte de los Macri para saber si hubo novedades en exhortos a España, Gran Bretaña y Alemania para conseguir información a su favor. El 23 de diciembre desde cancillería contestaron que “En respuesta a su oficio de fecha 19 de diciembre de 2025 se hace saber que, a la fecha, no se ha recibido respuesta por parte de las autoridades requeridas en relación con las rogatorias libradas al Reino Unido, Reino de España y República Federal de Alemania” y prometieron consultar a cada uno de los países. La respuesta la dio Aldana Rohr, a cargo de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de Cancillería.

La opción combinada sería arreglar su deuda con el Estado con la nueva tasa TIM y por otro lado cobrar alguno de estos juicios por mucho más de lo que paguen y ganar la diferencia.

Por ahora es una historia en desarrollo, una larga historia que lleva 25 años sin resolverse. Pero cada vez que los Macri maniobran en el expediente es por algo. Y no por pagar lo que deben.