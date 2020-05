Omar Plaini consideró "hipócrita" la actitud de Clarín de pedir ayuda del Estado para pagar sueldos

El secretario general del sindicato de Canillitas, Omar Plaini, apuntó contra el Grupo Clarín que, al ver peligrar sus beneficios y algo de poder producto de la pandemia, recurrió al Estado para pagar los sueldos de los trabajadores y no descartó que más adelante, superado el COVID-19, vuelvan a denostarlo y pedir su reducción.

En diálogo con El Destape Radio, Plaini aseguró que el 1% de la humanidad concentra el 70% de la riqueza mundial. Entre ellos, el Grupo Clarín en la Argentina. A todo ese conjunto lo calificó como "hipócrita" porque "cuando ven peligrar su beneficio y su poder, piden por el Estado y después cuando pase la pandemia seguramente van a pedir un Estado chiquito, irrelevante como ya nos pasó en los cuatro años" de macrismo.

Clarín, analizó, es "un grupo hegemónico que ya no es sólo un medio de comunicación sino un factor de poder que arrasa con todo lo que se le pone adelante". Algo que comparó como la lucha de David contra Goliat, "un problema de correlación de fuerzas".

Por eso, reconoció que siente "mucha impotencia" pero remarcó que "hay que levantarse cada mañana y dar la batalla" aunque sean "como las hormigas, porque están por todas partes y a veces tienen un Presidente", en referencia a Mauricio Macri.

El dirigente sindical no se mostró optimista ante un posible cambio radical del mundo tras la pandemia y advirtió que la única posibilidad es fortalecer la conciencia social. "No puede hacerlo solamente un presidente o el gobierno, hay que concientizar cada vez más. Mientras no lo logremos, grupos como Clarín van a seguir en este mundo injusto, en este capitalismo depredador, financiero y especulativo".