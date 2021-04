El ministro Wado de Pedro junto al diputado de la UCR Mario Negri.

En el marco de la propuesta que el Gobierno llevó al Congreso para postergar un mes las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro también convocó a Juntos por el Cambio a conformar de cara a las elecciones 2021 una comisión de seguimiento de la pandemia debido a la suba de casos por la llegada de la segunda ola de coronavirus.

La propuesta oficial quedará plasmada, junto a la intención de correr la fecha de las PASO al 12 de septiembre y las generales para el 14 de noviembre, en un borrador del proyecto que ya está redactado y que Juntos por el Cambio analizará y sugerirá cambios de ser necesario. Según supo El Destape, la iniciativa de la postergación fue bien recibida por los tres presidentes de bloques de Diputados que asistieron por parte de la coalición opositora: Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica). Sin embargo, Negri anticipó que la propuesta será debatida en el seno de la mesa directiva de JxC.

De Pedro aseguró explicó que "por indicación" del presidente Alberto Fernández, se invitó a los líderes opositores a establecer una comisión sobre la pandemia. En ese marco, De Pedro agradeció la "voluntad de diálogo" manifestada ayer en la reunión que mantuvo con líderes legislativos para analizar el calendario electoral en el marco de la situación sanitaria provocada por los casos de COVID-19.

Sergio Massa y Wado de Pedro junto a diputados de Juntos por el Cambio.

Según se explicó, la propuesta del oficialismo supone correr las elecciones un mes en función de criterios epidemiológicos y, en ese sentido, la comisión propuesta sería un ámbito para dar seguimiento a la situación sanitaria para tomar decisiones.

Como respuesta, Negri se expresó a favor de la propuesta aunque sugirió que la comisión sea interdisciplinaria y que no se circunscriba a las elecciones. "Creemos que debe ser más amplia, interdisciplinaria, que más allá de que bajemos las muertes o no el virus vino para quedarse por un tiempo más prolongado y quedó en analizarlo", confió. En ese sentido, le expresaron sus críticas por lo que consideraron "errores" en el manejo de la pandemia. "Hay un punto de inflexión en la segunda ola y es que no pueden volver a repetirse algunos errores como la falta de información, de transparencia, de participación", argumentó.

El planteo de Negri durante la reunión fue que no se puede seguir solo con el asesoramiento del comité de médicos y científicos sino que, considera, se debe convocar a economistas, psicólogos, empresarios, expertos en educación y especialistas de distintas actividades para tener un panorama más amplio y contar con mayor información al momento de adoptar medidas.

La propuesta de Negri al Gobierno

Negri es muy crítico del trabajo realizado por el comité de infectólogos. "Ofrecieron una mirada parcial y el abordaje fracasó", dispara. El presidente del interbloque Juntos por el Cambio le llevó a Wado de Pedro su proyecto que crea una Comisión Asesora multidisciplinaria que, según dice la iniciativa, "deberá estar integrada por profesionales independientes y que respete la representación federal y la paridad de género”.

Las áreas de trabajo deberán dividirse en equipos a efectos de contemplar las siguientes temáticas: "salud", "educación", "economía y trabajo", "comunicación", "psicología/salud mental", "ciencias sociales" y "tecnología y ciencia de datos".

Cambio de fecha de las elecciones

El Gobierno presentaría hoy el borrador de un proyecto ley para aplazar las PASO hasta el 12 septiembre y las elecciones legislativas hasta el 14 noviembre, debido a la pandemia de coronavirus, tal como anunció ayer De Pedro tras la reunión en el Congreso.

La propuesta surgió en una reunión que se llevó a cabo ayer en la Cámara de Diputados. Negri, Ritondo y López se comprometieron a trasladar la propuesta a la mesa nacional de Juntos por el Cambio para dar una respuesta formal a la propuesta del oficialismo.

El calendario electoral vigente prevé que las PASO se realizarán el 8 de agosto, y las generales el 24 de octubre: en caso de sancionarse una ley con la reforma, las fechas serán el 12 de septiembre y el 14 de noviembre, respectivamente. "Con esas fechas podemos seguir vacunando y ganamos un mes. Lo que vamos a hacer mañana es acercar un borrador para que el resto de los bloques pueda discutir", expresó De Pedro al término de la reunión.

Hay que tener en cuenta que la ley electoral marca que el Poder Ejecutivo tiene un plazo para llamar a elecciones y es de 90 días antes de la fecha fijada para los comicios. López estimó que dado los plazos, la ley que consagrará la postergación de los comicios debería votarse "antes de los primeros días de mayo".

El cónclave, que se desarrolló en el Salón de Honor de la Cámara baja, duró una hora y media y contó también con la participación de las diputadas del Frente de Todos Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez.

Los cambios que no se aceptarán

Juntos por el Cambio, especialmente el PRO, propuso incorporar al borrador del proyecto la boleta única de papel y el voto postal de los argentinos en el exterior que este Gobierno derogó. De Pedro fue tajante en la conferencia de prensa y aseguró que esos temas no serán discutidos para estos comicios ya que comenzó el calendario electoral y el proceso licitatorio ya está lanzado. Además de mostrarse crítico por con el voto por correo al que le achacó poca transparencia en su funcionamiento. "No hay ninguna posibilidad para esta elección", aseguraron a este portal desde el Frente de Todos.