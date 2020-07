Vergüenza total: Juntos por el Cambio quiere quitar los feriados

El diputado nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires José Luis Patiño propuso que los próximos feriados sean declarados días no laborables para que los empleadores definan si otorgan asueto a los trabajadores o deciden que se trabaje normalmente. El legislador dice que el proyecto permitirá mejorar las finanzas de las empresas.

"En mi anterior mandato de 18 meses me opuse a los feriados puente con fines turísticos. Ya se habían perdido días de clase y además se perjudicaba a otros sectores. Por lo mismo este año propongo que los feriados que quedan sean optativos para el empleador", sostuvo Patiño en su cuenta personal de Twitter.

En el proyecto de ley figuran que los feriados que pasarían a ser días no laborales son el 17 de agosto, Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín; el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural; 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional y el feriado nacional del 8 de diciembre.

Diputado José Luis Patiño.

La diferencia entre los feriados y los días no laborales es que en los primeros no se trabaja o se pagan horas extras al doble, mientras que en los días no laborables "el trabajo será optativo para el empleador". Esto significa un golpe para los empleados que deberán trabajar si cobrar extras si se llega a aprobar la ley.

"Es importante destacar que dada la abrupta caída de la actividad económica en todos los sectores, resulta conveniente aprovechar el calendario para dinamizar la economía, sobre todo teniendo en cuenta que, debido al aislamiento preventivo y obligatorio, la actividad turística que originariamente se buscaba promover se encuentra restringida", sostuvo Patiño.

El diputado nacional establece en su proyecto que el único día que continuará siendo feriado es el 25 de diciembre, día de Navidad.