Varados en el exterior: las compañías aéreas rompieron una reunión con el Gobierno

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) había pedido un encuentro; se les otorgó, a último momento suspendieron y ahora ponen trabas. Hay "indignación y sorpresa" en el Ministerio de Transporte.

La asociación que nuclea a las compañías aéreas rompió una reunión con el Gobierno Nacional. Era sobre la situación de los varados fuera del país. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) había pedido un encuentro, se le otorgó, a último momento suspendieron y ahora ponen trabas.

Por ello, hay "sorpresa e indignación" en el gobierno por la negativa de IATA a realizar reunión con el Ministerio de Transporte. Desde esa cartera explicaron a El Destape: "Se estaba organizado un zoom con IATA a las 10 de la mañana encabezado por el ministro de Transporte nacional, Alexis Guerrera, junto a la directora de Migraciones, Florencia Carignano, la directora de ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), Paola Tamburelli, y el Ministerio de Salud a través de Claudia Madies, directora de Sanidad de Fronteras".

Finalmente, los integrantes de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo decidieron "romper" la reunión. Ahora piden reprogramarla pero no hacerla con los integrantes que iban a ser parte del cónclave.

La decisión de IATA en estos momentos es pedir una reunión directamente con Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete de la Nación. Desde la Casa Rosada preanuncian: "Claramente esto es circo y no quieren reunirse. Claramente no tienen interés real para reunirse", dice una fuente a El Destape en estricto off.

¿Cuál sería el objetivo de desistir de la reunión y romper el diálogo? Se desconoce. Desde el Gobierno aventuran algunas pistas. "Difícil de saber. Quizás quieren instalarse más ellos. Quizas solo instalarlos mas a ellos. No tiene sentido: pedían reunión, se les da, y la cancelan", afirmaron desde Transporte a El Destape.

El IATA se expresó a través de un comunicado al que tuvo acceso Infobae. “Cafiero, el principal responsable de la toma de decisiones y signatario de la decisión administrativa 643, no estaría presente. Por lo tanto, IATA ha solicitado que la reunión se reprograme para cuando el señor Cafiero pueda asistir”.

Esta polémica surge porque el Gobierno Nacional por cuestiones sanitarias limitó el cupo a 600 personas que pueden regresar al país por día. Luego, salió IATA y criticó fuerte al Gobierno y pidió una reunión urgente. El Poder Ejecutivo se la dio. Y la asociación la rompió.

La postergación del regreso de argentinos que viajaron a destinos internacionales se pone en vigencia para evitar el ingreso de más casos de la variante Delta del coronavirus.