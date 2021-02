La científica ultra macrista Sandra Pitta comparó el plan de vacunación del gobierno de Alberto Fernández con la guerra de Malvinas, la utilización de la dictadura militar del conflicto y el infame "Vamos Ganando" que reproducían los medios de comunicación en 1982. Invitada al programa del periodista macrista Diego Leuco en TN, Pitta se despachó con comentarios insólitos e irresponsables sobre la llegada de la vacuna rusa Sputnik V y el manejo de la pandemia por el coronavirus que realiza Argentina.

"El gobierno apela al pensamiento mágico y al pescadito de Buscando a Nemo que no se acordaba nada", empezó Pitta en referencia al personaje de Dory de la famosa película de animación. La científica que durante el macrismo defendió a capa y espada las políticas de Cambiemos en el área (que terminó con récord de recortes presupuestarios y cientos de despidos de investigadores y científicos) criticó las políticas sanitarias del gobierno en medio de la pandemia por coronavirus.

Secundada por el macrista Leuco, Pitta continuó con las delirantes teorías al aire en TN. "Este proceso me hace recordar mucho a las Malvinas", se despachó. La científica dijo que el gobierno "está convencido de que va a salir todo bien" y trazó un paralelo con el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri que en 1982 "pensó que podía ganarle a la OTAN" y que terminó con el conflicto bélico más doloroso de la historia nacional. "Son pensamientos delirantes", dijo Pitta sobre las políticas sanitarias del gobierno.

Y siguió sin freno: "El gobierno cree que de repente van a aparecer las vacunas, como por arte de magia. Pero la magia no existe". Y fue más allá. A contramano de todo el mundo, incluso de propios personajes macrismo que tuvieron que salir a admitir lo que antes cuestionaban, Pitta se atrevió a cuestionar el informe de la prestigiosa revista científica The Lancet que concluyó que la vacuna Sputnik V obtuvo resultados exitosos. "Lo que publicó The Lancet no es suficiente", espetó Pitta sin más detalle.

Los estudios intermedios de los ensayos de fase 3 de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya de Rusia, arrojaron una eficacia del 91,6 por ciento en la prevención del coronavirus. El análisis incluyó datos de 19.866 voluntarios que recibieron tanto la primera como la segunda dosis de la vacuna Sputnik V o placebo y en el punto de control final hubo 78 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 62 se presentaron en la rama placebo y 16 entre las personas que recibieron la vacuna.