Trotta tuvo que quedar aislado en Santa Cruz por ser contacto estrecho

El ministro de Educación está en la ciudad de Río Gallegos y realizará las actividades que tenía previstas en la provincia de manera remota.

Alerta en el gabinete de Alberto Fernández porque el ministro de Educación, Nicolás Trotta, está aislado en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, por ser contacto estrecho de una persona con coronavirus.

Trotta realizará las actividades que tenía previstas en la provincia de manera remota. "Llegué ayer por la tarde a la provincia de Santa Cruz por actividades en agenda con un PCR negativo. No obstante, por la noche me informaron que soy contacto estrecho de una persona con Covid-19", informó Trotta en su cuenta de Twitter.

Además, el funcionario explicó: "Estaré en aislamiento preventivo hasta que las autoridades sanitarias lo consideren prudente y me realizaré el hisopado correspondiente. Seguiré las actividades previstas de manera remota".

Trotta debió suspender su agenda presencial. Sin embargo, participó de manera virtual de la inauguración de las ampliaciones de la Escuela Industrial N°6 "X Brigada Aérea", de Río Gallegos, y de la Escuela Industrial N° 1 “General Enrique Mosconi” ubicada en Caleta Olivia, junto a la gobernadora Alicia Kirchner.

"Junto con la gobernadora de Santa Cruz, @aliciakirchner, participé de forma virtual, de la inauguración de las ampliaciones en la Escuela Industrial N° 6 “X Brigada Aérea” y, en simultáneo, de la Escuela Industrial N° 1 “General Enrique Mosconi” ubicada en Caleta Olivia", tuiteó el ministro.

No pudo visitar una escuela que funciona en Río Gallegos en el marco del programa Acompañar, creado para revincular a los niños y niñas que tuvieron menor o nulo vínculo con la escuela en el escenario de pandemia. El funcionario nacional admitió que no obstante las herramientas desarrolladas, "ha existido un impacto en términos educativos que tenemos que ir corrigiendo no solo a lo largo de este año sino también en los subsiguientes".

"Hay que seguir fortaleciendo el debate de una agenda educativa que realmente permita otorgarle a la escuela todas las herramientas que precisa para enfrentar las profundas realidades de desigualdad que hoy se observan en Argentina", reflexionó. Trotta resaltó la continuidad del programa Conectar Igualdad, "para enfrentar la brecha tecnológica en el campo educativo, que incluye, entre otros aspectos, como se llevó adelante en la gestión de Cristina Kirchner, la distribución de computadoras directamente a los estudiantes".

"Hoy estamos fabricando más de 700.000 computadoras, y eso lo vamos a ampliar en 500.000 computadoras más, que implica una inversión en el primer tramo de más de 20 mil millones de pesos y a eso se suma el plan de conectividad de las escuelas y el desarrollo de la plataforma Juana Manso", destacó el ministro.