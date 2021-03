Tras el viaje de Larreta a Brasil y el hijo de Santilli a Cancún, Quirós pidió que no se viaje al exterior Quirós planteó que de no ser "indispensable", las personas no deberían viajar al exterior, ya que, "la segunda ola está muy cerca"-

17 de marzo, 2021 | 11.50 Tras tres semanas de un aumento "lento pero paulatino" en los casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, advirtió este miércoles que la llegada de una segunda ola "está muy cerca" y pidió que no se realicen viajes al exterior al menos que sea indispensable. El pedido se da, luego de que le jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, viajara a Brasil y que le hijo del vicejefe, Diego Santilli, viajara a Cancún donde se contagió de COVID-19 por segunda vez. El dólar blue cae: ¿Por qué no bajan los precios? MÁS INFO Vacuna del coronavirus El Gobierno envía un vuelo a Rusia para buscar más vacunas Sputnik V "Tenemos por delante un escenario de una segunda ola, no podemos anticipar cuándo será pero está muy cerca", advirtió el funcionario porteño al apuntar que la Ciudad lleva "tres semanas en las que se ha dejado de descender en el número de casos diarios". "Ya estamos viendo un aumento leve pero paulatino de casos", aseguró.



Quirós precisó que la llamada "media móvil", es decir el promedio de contagios reportados en los últimos siete días, pasó de 650 a 750 diarios. "Tenemos un aumento en la semana de casi 100 casos por día en promedio", planteó el ministro porteño, aunque aclaró que este incremento en el número de los contagios no es producto del regreso a las clases presenciales, que en la Ciudad comenzó el 17 de febrero. En conferencia de prensa, Quirós puso énfasis en la peligrosidad de las distintas variantes de coronavirus que ya circulan en el país y cómo un aumento de esos casos podría impulsar la llegada de la segunda ola. Indicó que "las variantes inglesa y la brasilera ya están circulando en la Argentina. Son variantes más contagiantes; la persona que se enferma tiene una carga viral más contagiante. De cuanto más tarde o más temprano lleguen, va depender la segunda ola". Asimismo, insistió en la necesidad de que todas las personas que viajan al exterior realicen al menos siete días de aislamiento y se realicen un test para saber si están contagiados. En ese punto, pidió que "si no es indispensable, no es momento de salir del país" y remarcó que "sobre todo a los países que tienen variantes de alto riesgo como son los países europeos, Brasil o Estados Unidos y ni qué hablar Sudáfrica". La recomendación de Quirós tiene lugar, después del viaje que realizó Rodríguez Larreta a Brasil y el último viaje del hijo de Santilli, quien se contagió de coronavirus por segunda vez. También, hizo un llamado para que todas las personas que regresan al país se testeen. "La forma de cuidarse de estas variantes es con un mecanismo que parece simple pero es muy difícil de cumplir y es que toda persona, cuando vuelve a la Argentina y sobre todo si es un país de riesgo, lo primero que tiene que hacerse es un testeo", aseveró y explicó que "los testeos permiten identificar qué tipo de variante es la que está circulando en el país. TWITTER

