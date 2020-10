Un insólito momento radial se vivió esta mañana en el programa de Luis Novaresio en radio La Red, cuando, en una entrevista a la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, reconoció estar tomando Dióxido de Cloro, a la vez que criticó al Gobierno y la ANMAT por no regularlo.

“Yo tomo dióxido de cloro, pero no lo propicio”, explicó la legisladora y consideró que su uso “no está prohibido” porque cada uno “es dueño de su salud” y tiene el derecho de pedirle a su médico alternativas para “su tratamiento”.

“El problema que mucha gente está haciendo esto sin control médico. Existen los consentimiento informados. Vos a un médico le podés decir ‘yo quiero tomar’, y firmás el consentimiento informado. Vos sos dueño de tu salud”, expresó.

“No es correcto eso”, insistió Novaresio, y puso dos ejemplos hipotéticos: “Si yo mañana pido una muerte digna porque no soporto un estado tremendo, o pido la no anestesia (sic) en una operación, el médico no puede operarme por estar fuera del protocolo de ética médica”.

“El Ministerio de Salud recuerda que la utilización del dióxido de cloro para el tratamiento del coronavirus u otras enfermedades no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna del ministerio para su comercialización o uso”, le leyó el periodista.

No es la primera vez que comete esta imprudencia. Días atrás, la diputada nacional dio un discurso en el Congreso donde repudió la utilización de vacunas y pidió que se utilice el dióxido de cloro, que en Argentina causó la muerte de un niño de cinco años en Neuquén.

"Creo que deberíamos mirar otros ejemplos de países Latinoamericanos que tienen autorizado, por ejemplo, el uso de dióxido de cloro o provincias Argentinas que tienen aprobado el uso del ibuprofeno inhalable y que con eso minimizan los efectos del virus", dijo la diputada, quien luego preguntó por qué el gobierno no permite que se utilicen esas sustancias.

La ANMAT prohibió la venta de kits de dióxido de cloro

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) decidió prohibir un kit purificador de agua a base de dióxido de cloro, que se promocionaba a través de un blog para uso exclusivo para la potabilización y desinfección de agua para consumo humano o animal.

Con el fin de proteger a eventuales usuarios, toda vez que se trata de un producto ilegítimo y que podría provocar efectos adversos graves durante su manipulación y uso, la ANMAT debe intervenir y por este motivo prohibió el uso, comercialización y distribución del KIT PURIFICADOR DE AGUA “KIT (CDS) SOLUCION DE CLORITO DE SODIO AL 28% (NaClO2) + ACIDO CLORHIDRICO AL 4% (HCl)”.