Teléfono para la Ciudad de Buenos Aires: Chaco vuelve a la Fase 1 de cuarentena

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, tuvo que tomar la decisión de regresar a la Fase 1 en su provincia. Con más de 1.300 contagiados en total y en pleno pico, el mandatario retrocedió hacia el aislamiento total.

Así, Capitanich anunció la suspensión de permisos de circulación hasta el 28 de junio y las actividades que promuevan aglomeración. “Si las personas no se mueven y no se juntan, el virus no se reproduce”, afirmó el mandatario chaqueño.

Por otra parte, y en este contexto, confirmaron tres nuevos casos positivos en funcionarias del gobierno. A las ministras de Seguridad, Gloria Salazar; y la Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira; se sumó la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez.

“Todas continúan en funciones ya que se encuentran en buen estado de salud, en sus casas, realizando el aislamiento indicado y teletrabajando”, afirmaron desde la provincia de Chaco.

El gobernador Capitanich explicó: "Hemos trabajado con un comité de expertos y en interacción con las autoridades nacionales. A pesar de eso tenemos que lamentar muchas muertes y, en las últimas semanas, el incremento del número de casos que también se debe al incremento del número de testeos”.

“Es difícil decir cuándo se va a dar el pico máximo, pero si somos capaces de hacer este gran y último esfuerzo podremos cortar la circulación comunitaria del COVID-19” dijo el gobernador quien agregó “si no nos movemos ni nos juntamos, el virus no se reproduce“, culminó Capitanich en conferencia de prensa.

Al día de hoy, la provincia de Buenos Aires totaliza 13.196 y la Ciudad de Buenos Aires está en 14.707. Ambas siguen en Fase 3. Chaco 27 llegó a 1.326, es una de las provincias más perjudicadas y volvió a Fase 1.