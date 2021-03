La inminente llegada de la segunda ola de coronavirus al país pone en alerta a las autoridades, por lo que el Ministerio de Salud aseguró que es necesario prohibir los viajes de egresados, ya que son una actividad de "alto riesgo epidemiológico".

Si bien las medidas restrictivas deben ser coordinadas y no solo tomadas por Salud, en el Ministerio que lidera Carla Vizzotti destacan el alto riesgo que significan los vuelos provenientes de de países como Brasil, donde se desarrollaron nuevas cepas de coronavirus que tienen un mayor grado de contagiosidad.

"Los viajes de egresados son actividades de alto riesgo epidemiológico. Entendemos que son una actividad económica y que son importantes para el turismo, pero la postura de Salud es clara y es que en este contexto no se deben realizar", detalló ante NA Arnaldo Medina, secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación. "En Manaos, Brasil, después de la primera ola de coronavirus había prácticamente inmunidad de rebaño. Pero la cepa Manaos mostró que tiene un alto grado de reinfección", indicó Medina.



En tanto, fuentes del Ministerio del Interior subrayaron a NA que las fronteras con Brasil y otros países similares están "prácticamente cerradas", ya que no se admiten a turistas de esos lugares, mientras que las fronteras terrestres siguen bloqueadas, por lo que el movimiento de personas se da solo por turistas argentinos que viajan y luego regresan.



"En este contexto de pandemia, nuestra recomendación es que solamente se realicen viajes por necesidad o urgencia y no por turismo. Nosotros desaconsejamos totalmente viajar", sostuvo Florencia Carignano, directora de Migraciones del Ministerio del Interior.



El sábado último, arribó al país un vuelo proveniente de Cancún, México, con 44 jóvenes que habían estado de viaje de egresados y dieron positivo en el test de COVID-19, entre ellos el hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos.En ese momento, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que desalentó los viajes al exterior ante el riesgo de trasmisión en la Argentina de las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 que circulan a nivel internacional.



También informó que se están articulando acciones de control con todas las jurisdicciones implicadas, a partir de que el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires reportara que 44 viajeros de un total de 149, provenientes de Cancún, presentaron test de antígeno positivo a su regreso.



En primer lugar, se solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones el listado completo de los pasajeros del vuelo, para poder identificar a sus contactos estrechos, iniciar el rastreo y realizar el seguimiento estricto de la cuarentena obligatoria de cada uno, por parte de cada jurisdicción.



El Ministerio de Salud indicó que también se solicitó el test de PCR a las 44 personas y que se enviarán las muestras positivas por PCR al laboratorio Anlis-Malbrán, para su secuenciación genómica del SARS-CoV-2, con el fin de monitorear posibles variantes del virus.