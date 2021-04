La ocupación de camas de terapia intensiva está casi llegando al colapso, pero ese dato no parece preocupar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien se comprometió ante la mesa nacional de Juntos por el Cambio de mantener las clases presenciales. Además, se quejó de que no le quedaron vacunas disponibles para aplicar por las próximas 48.horas.

Del encuentro participaron el ex presidente Mauricio Macri; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el titular de la UCR, Alfredo Cornejo; los senadores Luis Naidenoff y Martín Lousteau; los diputados Mario Negri y Maximiliano Ferraro; Humberto Schiavoni y Maricel Etchecoin.

En la reunión, el mandatario porteño aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para mantener las clases presenciales en el distrito. En tanto, Rodríguez Larreta brindó ante ellos un informe detallado sobre la situación de la Ciudad, y sostuvo que trabaja para que no se sature el sistema sanitario, en momentos de mayor ocupación de camas de terapia intensiva en el distrito.



Sobre las vacunas, el jefe de Gobierno porteño se quejó que no tiene dosis disponibles y detalló que desde hace dos días no se aplican, pero espera que en base a las existencias que llegaron en las últimas horas se retome la campaña en las próximas 48 horas.



Este lunes, la Ciudad decidió limitar la práctica de deportes al aire libre a 10 personas como máximo, en medio de la preocupación por la suba de contagios y la resistencia del sistema de salud.



Sin embargo, en el encuentro virtual, Rodríguez Larreta aseguró que hoy por hoy la situación es de "equilibrio", pero cualquier cambio podría perturbarlo. "Si los casos se mantienen y no suben las camas, estamos estabilizados. Si los casos suben y las camas bajan, es un escenario preocupante", ejemplificó el mandatario porteño, en un contexto donde el sistema privado de salud se encuentra con una ocupación de camas superior al 90%.



En tanto, el ministro de Salud, Fernán Quirós, sostuvo: "Si los casos siguen en un valor alto vamos a tener que tomar más medidas". Además, señaló que esta semana es clave a la hora de tomar decisiones sobre lo que sucederá después del 30 de abril -fecha en la que vence el decreto vigente de distanciamiento social-, ya que se comenzará a dilucidar si las restricciones vigentes tuvieron impacto en la baja de casos. "Estos días son importantes para ver los resultados de las medidas que se tomaron", subrayó Quirós.