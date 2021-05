Qué le dijo Alberto a Rodríguez Larreta por el aumento de casos en CABA

A pocos días de que se decreten nuevas medidas de restricción por la segunda ola de coronavirus, el presidente Alberto Fernández contó la conversación que tuvo con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el reclamo que le hizo por no respetar completamente el DNU por la pandemia.

"Le dije a Horacio si en los bares no se contagian, si en los colegios no se contagian, si en los cines no se contagian, si en los restaurantes no se contagian. ¿Dónde se contagian los 3000 que reportas por día?", contó el Presidente que le dijo al jefe de Gobierno porteño.

En una entrevista con Radio 10, el Presidente indicó que en los "términos" en los que se presenta actualmente la evolución de la pandemia de coronavirus, "van a seguir las restricciones" más allá de este viernes, cuando vencen las actuales medidas, aunque descartó de plano un regreso a Fase 1 y lamentó "el tiempo que han perdido" distritos como la ciudad de Buenos Aires y Córdoba al no adoptar algunas de esas decisiones.

"En estos términos, van a seguir las restricciones" frente a la segunda ola de coronavirus, anticipó el mandatario, en las que, no obstante, aclaró que no habrá una vuelta a Fase 1, incluso "por un tema sociológico", y reclamó a las jurisdicciones que "se hagan cargo" de la situación. "Me parece que, en estos términos, debemos seguir con las restricciones", aseveró el el Presidente.

En esa línea, manifestó: "Todos estamos cansados, angustiados, pero es lo que nos toca vivir, y lo que más queremos es vivir y dejar de hacer política por la pandemia" . Al ser consultado sobre la posibilidad de que el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estén analizando aplicar aplicar en esta oportunidad, a diferencia de la anterior, las nuevas restricciones, Alberto replicó: "Lamento el tiempo que han perdido".

En ese marco, Fernández agregó que es "muy respetuoso de las libertades individuales" y enfatizó: "Algo que no he querido es restringir la circulación, pero no hay otro modo de resolver el tema que no sea éste". De todos modos, aseguró que "a Fase 1 no se vuelve" y le pidió a las autoridades de cada jurisdicción que "vuelvan a poner los controles" ante un cierto relajamiento de la población frente a las medidas necesarias para evitar los contagios.

"Lo que pido es que se entienda lo que está pasando y que se hagan cargo de esta mayor cantidad de casos, que es el resultado de decir que la vida siga como si no pasara nada", sostuvo el mandatario.