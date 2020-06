Qué dirigentes de Juntos por el Cambio se reunieron con Vidal y violaron la cuarentena

El martes a última hora se confirmó que la ex gobernadora María Eugenia Vidal había dado positivo al test del Covid-19. Un dato que alarmó fue que la ex funcionaria mantuvo reuniones con dirigentes y ex dirigentes de Juntos por el Cambio. “Cuídense y cuiden a sus familias”, pidió Vidal a través de sus redes sociales una vez confirmada la noticia.

En las últimas horas se confirmó que Vidal mantuvo una serie de reuniones, por ejemplo, con el legislador bonaerense Alex Campbell, a quien se le diagnosticó el virus, y también asistió a un almuerzo junto a Horacio Rodríguez Larreta, el senador nacional Martín Lousteau, y el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, quien actualmente tiene ningún cargo político.

Los funcionarios públicos de los tres niveles, como así también miembros del poder Legislativo, tienen permitido circular en el marco del aislamiento obligatorio. Esto vale para Larreta, jefe de Gobierno porteño, y Lousteau, senador nacional, pero no así para Monzó y Vidal.

Actualmente, la ex gobernadora no tiene ningún cargo formal en la política y se mantiene en silencio desde que dejó la gobernación. Después del triunfo de Axel Kicillof en Provincia de Buenos Aires, Vidal mantuvo el silencio, comenzó con un nuevo proyecto para colaborar con las familias de menos recursos y está escribiendo un libro. Vidal mantiene un diálogo constante con intendentes y legisladores, pero de manera informal.

Una de las consecuencias más graves de los encuentros es que ahora la cadena de contagios es eterna. Antes de que se le confirmara el diagnóstico, Campbell se había reunido con los dirigentes Federico Otermín y Juan Pablo de Jesús, que tienen vínculo con Martín Insaurralde, quien dio positivo de COVID-19 la semana pasada. También se dijo que Larreta tuvo un encuentro con el ex jefe de gabinete, Marcos Peña. También está a la espera de los resultados del test el periodista y actual pareja de Vidal, Enrique Sacco.

El aislamiento es, hasta que se conozca la vacuna, el arma más efectiva para evitar el contagio de coronavirus. No hacerlo trae consecuencias para uno y para los demás también.