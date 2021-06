Pese a los aislamientos, Diputados podría sesionar esta semana pese a Juntos por el Cambio

El objetivo del oficialismo es que se desarrolle la sesión entre jueves y viernes pero solo se tratarán temas ya consensuados como el pago retroactivo en el Monotributo. El macrismo pone una condición para firmar la renovación del protocolo.

La Cámara de Diputados buscará sesionar el jueves y el viernes de esta semana, a pesar de que varios legisladores se encuentran aislados por ser contacto estrecho de un caso de coronavirus. El objetivo de los legisladores es debatir una agenda de perfil económico y que abordará temas acordados entre el presidente del Cuerpo, Sergio Massa, con las autoridades de los principales bloques.



La sesión fue puesta en duda tras la confirmación de el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López había dado positivo de coronavirus el viernes y había participado de una reunión de las titulares de los bancadas el día anterior, por lo que obligó a quienes estuvieron en ese encuentro a aislarse preventivamente.



Entre los que debieron tomar esa medida se encuentran el propio presidente de la Cámara, Sergio Massa; el jefe del bloque del FdT, Máximo Kirchner; la vicepresidenta de la misma bancada, Cecilia Moreau; el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, y Cristian Ritondo, por el PRO. Pese a este panorama, informaron fuentes parlamentarias a Télam que la sesión "sigue en pie".



Los informantes reafirmaron que recién podría realizarse entre jueves y viernes, ya que los diputados que quieran participar de modo presencial primero deberán someterse al hisopado, cuyos resultados recién se conocerán entre mañana y el miércoles.

Otro de los inconvenientes es que, a pesar de que casi todos los bloques firmaron la renovación del protocolo de funcionamiento mixto -que combina las modalidades remota y presencial-, lo que permitió que la Cámara Baja siga activa desde el inicio de la pandemia, JxC aún sigue sin firmar la continuidad de ese sistema por otros 30 días hábiles. No obstante, la coalición opositora anticipó al oficialismo su aval a la continuidad del funcionamiento mixto, pero con la condición de que se respete el acuerdo de no tratar temas conflictivos, algo que el Frente de Todos accedió.



El temario acordado el jueves pasado entre Massa y los bloques parlamentarios incluye en principio Monotributo y Biocombustibles, pero no contemplaría el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal ni la ley de emergencia COVID-19, dos temas conflictivos y que son rechazados por la oposición en la Cámara Baja, que ya anticipó que no acompañará ninguna de esas iniciativas.



La agenda de trabajo de Diputados arrancó este lunes a las 15 con la reunión de la comisión bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, que contó con la presencia de la Defensora del Público de Servicios de Comunicación, la periodista Miriam Lewin.



En los próximos días continuarán las negociaciones para incluir en el temario de la sesión otros proyectos que cuenten con consensos. Debido a que la lista de proyectos a debatir será bastante extensa, oficialismo y oposición acordaron que la sesión se desdoblará y, según se resolvió, el plenario pasará a un cuarto intermedio a última hora hasta el día siguiente, para entonces continuar con el debate, anticiparon fuentes parlamentarias.

Temas a tratar

La intención del oficialismo es que sea una sesión sin sobresaltos, en la que se traten sólo temas consensuados, como el proyecto presentado por Kirchner y Massa que elimina el pago del retroactivo a enero pasado del monotributo, que comenzará a regir desde julio próximo, y que además prevé la actualización de las categorías del régimen. La idea de eliminar el retroactivo del monotributo tiene el respaldo de JxC, Córdoba Federal y del Frente de la Concordia Misionera, las tres fuerzas opositoras que integran la comisión.



También, se debatiría el nuevo marco regulatorio de biocumbustibles, que propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre naftas y bioetanol; que cuenta con el respaldo del Frente de Todos y de bloques aliados, aunque es rechazado por Juntos por el Cambio, que prefiere mantener el régimen actual.



Sin embargo, esta iniciativa dividió a Juntos por el Cambio, ya que el dictamen del proyecto logró el respaldo de los radicales José Cano (UCR-Tucumán) y Jorge Rizzotti (UCR-Jujuy) y de los macristas Domingo Amaya (PRO-Tucumán) y Osmar Moldani (PRO-Jujuy).



Fuentes parlamentarias afirmaron que otro de los temas que podría incluirse en la sesión sería el proyecto de ley Ovina, con sanción del Senado, y que crea un régimen de promoción para la ganadería ovina y de llamas en el país, con fondos por hasta $850 millones. De acuerdo con la iniciativa, el Ejecutivo deberá asignar anualmente, mediante el Presupuesto, una suma de $850 millones para la promoción de estas actividades, por el plazo de 10 años, cifra que hasta el pasado 5 de abril era de $20 millones.