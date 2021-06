Mayra Mendoza: "Macri representa el típico hombre violento"

La intendenta de Quilmes repudió las declaraciones de Macri, quien minimizó la pandemia de coronavirus.

Tras las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri minimizando la pandemia de coronavirus, la intendenta de Quilmes y ex diputada, Mayra Mendoza, arremetió contra el referente de Juntos por el Cambio por su discurso y lo tildó de "violento". Además, lo comparó con el comportamiento que mantiene un hombre machista y violento.

Durante su gira por Mendoza para promocionar su libro "Primer Tiempo#, el ex mandatario se refirió al coronavirus como "una gripe un poco más grave”, ese comentario generó una ola de críticas de parte del arco político oficialista.

En ese sentido, la jefa comunal quilmeña se expresó en su cuenta de Twitter y disparó: “Macri es la expresión de la cruel masculinidad hegemónica y representa el típico hombre violento". Asimismo, explicó: "Te golpea, te insulta, te humilla y después pide perdón para comenzar a hacerlo otra vez”.

"Bolsonaro sería un poroto al lado de lo que Macri hubiese hecho frente al COVID" arremetió la dirigente de La Cámpora para cerrar su descargo contr el ex presidente de Cabiemos.

La ex diputada citó la publicación del ex mandatario en la que se disculpó por sus declaraciones. En la misma, el líder de Juntos por el Cambio admitió que cometió un “error” y se disculpó ante quienes se vieron afectados por el virus. Pero no es la primera vez que Macri minimiza la pandemia que generó millones de muertos en el mundo, sino que también fue un ferviente opositor a toda medad de restricción y cuidado impulsadas por el Gobierno nacional.

“De ninguna manera minimizo el impacto mundial del COVID y el sufrimiento que ha causado”, sostuvo Macri en su tuit, pero Mayra Mendoza redobló la apuesta y lo comparó con el presidente de Brasil, Jari Bolsonaro, quien su falta de gestión y seriedad para tomar el impacto de la pandemia generó en Brasil una crisis sanitaria y miles de muertos en el país limítrofe.