El diputado de Juntos por el Cambio Luis Petri quedó en ridículo en los estudios de TN cuando el legislador del Frente de Todos Leo Grosso le mostró con datos las mentiras que dijo sobre la campaña de vacunación en Argentina.

En el programa A Dos Voces por TN, Petri aseguró que "la Argentina tuvo la peor performance en pandemia" y citó: "El Instituto Hawking ha rankeado a los países con más vacunó y los países que menos vacunó ¿sabes en qué lugar está Argentina? en el puesto número 70", e intentó mostrar la pantalla de su dispositivo con un gráfico que no se llegaba a ver ese dato.

Acto seguido, despotricó contra el Gobierno nacional: "Prometieron más de 20 millones de vacunas que no llegaron, el ministro dijo que tenia contratadas y pagadas y las vacunas de Astrazeneca nunca llegaron, con Pfizer nunca explicaron porqué no cerraron el contrato, renunciaron a más vacunas del mecanismo COVAC, hay 13 laboratorios produciendo vacunas y Argentina solo acordó con tres". Asimismo, criticó que le oficialismo "vuelve a reeditar las recetas del pasado que terminaron asfixiando a la economía y quitando posibilidades los chicos porque cerraron las escuelas no resolvieron el problema sanitario".

Ante el monólogo del diputado opositor, Grosso tomó la palabra y lo chicaneó: "¿Renovas la banca este año? Porque el discurso preelectoral se nota". Para luego, responderle las fake news que tiró por minuto sobre la campaña de vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional.

"Primero, para poner en contexto, la pandemia en Argentina no llego a una Argentina parecida a DisneyWorld, sino que llegó después de cuatro años de marismo, de emergencia económica, alimentaria y social. Todos lo conocimos porque hablábamos de eso", arrancó el legislador del Movimiento Evita.

En ese sentido, replicó que "el Gobierno nacional viene haciendo un esfuerzo enorme y se sienta a negociar con cuanto laboratorio puede, el problema de la distribución de vacunas a los largo y ancho del mundo es un problema que no decimos nosotros, sino que ocurre. Una nota de diario El País 'el 87% e las personas vacunas son de los países ricos', otra nota del New York Times 'Vacunar en el mundo es una difícil tarea' y explica muy bien por qué pasa eso", mientras mostraba los titulares de los diarios más conocidos a nivel mundial.

En ese punto, subrayó que "hasta hace dos semanas, de 194 países, 100 no recibieron una sola dosis" y retrucó el dato de Petri sobre el ranking de vacunas en el mundo: "El diario Clarín, en una nota de ayer, dice que la Argentina está en el puesto número 16 del puesto de vacunas, hasta hoy se vacunaron 7 millones". "Lo está diciendo el diario Clarín, no vas a decir que miente", lo chicaneó a Petri, quien insistía en los datos del Instituto Hakling.

"Le pedimos a la oposición responsabilidad, algo que no tienen para poder salvar a la gente y salir de esta pandemia", sentenció el diputado del Frente de Todos.