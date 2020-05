La polémica columna de Laura Di Marco contra los pobres y Alberto Fernández

La periodista de La Nación Laura Di Marco realizó un insólito análisis sobre la cuarentena y opinó que el aislamiento es "el paraíso del populismo" y que "el miedo al virus" será utilizado por el gobierno para poder ganar las elecciones legislativas de 2021.

"La cuarentena estricta es el paraíso ideal para el populismo: el Presidente es el papá de todos, puede gastar como quiera, tiene poco o nulo control de la oposición, la oposición está limitada para hablar porque la gente tiene miedo de contagiarse y morir y la popularidad del Presidente crece a niveles astronómicos", consideró la periodista en el canal de cable La Nación +.

Según el análisis, como la mayoría de la población está de acuerdo con la cuarentena estricta, el gobierno utilizará "el miedo al virus" para mantener el confinamiento y poder ganar las legislativas del año que viene.

"¿Cómo no se va a enamorar Alberto Fernández de este estado ideal? No somos tontos los que lo señalamos, como dijo esta semana el Presidente. La tontería sería no darse cuenta de lo funcional que esta emergencia le resulta al Gobierno", sostuvo Di Marco.

Según los números oficiales, los niveles de infectados en Argentina se pudieron mantener en los límites para que el sistema de salud pueda contener la propagación del virus y el país tiene uno de los niveles de letalidad más bajos del mundo.

Para Di Marco, el crecimiento de la pobreza a causa de la pandemia es otro punto que podría jugarle a favor al gobierno. "Las opiniones están divididas, como todo en la Argentina: hay quienes sostienen que Alberto Fernández podrá usar de excusa a la pandemia, como hizo Néstor Kirchner con 2001 para zafar de la responsabilidad por el derrumbe económico. La gente se sentirá agradecida de no haberse muerto gracias a la cuarentena estricta y habrá muchos más dependiendo del estado, por largo tiempo", graficó la periodista.