Kicillof: “Estoy muy preocupado por las fiestas de fin de año”

“Nos preocupan las fiestas en los llamados boliches, porque estar encerrados durante horas sería ‘la fiesta del virus’”, afirmó el gobernador bonaerense Axel Kicillof en diálogo con El Destape Radio. En ese sentido, dijo que “estamos haciendo protocolos para actividades culturales, y la posibilidad de realizar eventos nocturnos al aire libre pero en otras condiciones. Lo que no queremos que pase es que una persona concurra a una de las fiestas y termine contagiando a muchas personas y la cifra de contagios diarios que hoy tenemos se dispare”.

"La temperatura ayuda y nos permite estar en lugares abiertos, pero no podemos aflojar, sería realmente un verdadero error que nos pase tan cerca de estar en condiciones de vacunar, hay que tener mucho cuidado porque mirá si hay un contagiado de los 1.300 casos que estamos teniendo por día y se mete en un asado y contagia a 50 personas. Eso nos cambiaría los números que ahora son relativamente manejables", expresó.

El gobernador pidió “no relajarse, hayque seguir cuidándose” y, si bien reconoció que la vacuna está a semanas de llegar, “no podemos dar un paso atrás estando tan cerca”. Respecto de la campaña de vacunación indicó que hace más de un mes que trabajan "en una campaña como nunca en la historia y sin precedentes". Kicillof indicó que "en el mes de julio tuvimos los primeros contactos para acceder a comprar vacunas y a partir de allí nos contactamos con todos los laboratorios".

En ese sentido detalló cómo se encuentra el sistema de salud actualmente: “Cuando asumimos recibimos 883 camas de terapia intensiva del sistema público; ahora tenemos 2200 camas de terapia intensiva en el sistema público. Si no lo hubiéramos hecho, en julio hubiéramos tenido mucha gente que no hubiera encontrado atención médica, y eso no pasó”.

Por otra parte se refirió a la vuelta presencial de las clases: “Estamos trabajando muy bien en las escuelas y agradezco a los maestros y maestras que durante la pandemia le dieron de comer a más de 1.700.000 familias, y eso fue un trabajo inmenso y sin contagios”. El Gobernador, a quien se lo notó profundamente emocionado, dijo que “los y las docentes tienen una inmensa vocación y compromiso con su trabajo, el amor que le ponen es enorme. En estos días donde se los ha criticado nosotros estamos profundamente agradecidos con ellos y ellas”.

Consultado sobre la colación que es el Frente de Todos y el funcionamiento de los distintos espacios, afirmó: “Todos apostaban a peleas permanentes, y nuestra coalición incluye partidos que van más allá del peronismo, y no pasó. Se consiguió la unidad y en esa coalición no pensamos igual en todo pero con la pandemia y con la experiencia de gobierno pudimos procesar esas diferencias de forma tal de darle una identidad y un perfil al gobierno que encabeza Alberto”. Además señaló: “Si había un momento para que surjan diferencias era esta pandemia, donde se dio el peor de los escenarios y eso no pasó”.