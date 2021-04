El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió esta mañana por videoconferencia con intendentes e intendentas de los municipios que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires. Allí manifestó que “la provincia de Buenos Aires va a acompañar las decisiones que el gobierno nacional tome en las próximas horas, en base a las charlas que hemos mantenido en los últimos días”.

El mandatario informó sobre las últimas conversaciones mantenidas con el gobierno nacional y las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en vistas de atenuar el impacto de la segunda ola de Covid-19 mientras avanza la campaña de vacunación. Las restricciones en horario nocturno y el foco en el transporte público son algunas de las medidas que serán un hecho en las próximas horas.

“Pedí que se restrinjan muchas actividades”, explicó una intendenta a El Destape y agregó: “Esta pandemia no es juego, si estamos así con 30° en abril, no me quiero imaginar lo que va a seguir”. Por su parte, el intendente de Tigre, Julio Zamora, indicó: “Esperamos la adopción de nuevas medidas porque la situación sanitaria del municipio es realmente preocupante”.

El jefe comunal de Ensenada, Mario Secco, pidió “establecer nuevas restricciones que nos permitan evitar una situación más dramática”, en tanto que Lucas Ghi, de Morón, coincidió en que “hay un común denominador sobre la necesidad de tomar medidas urgentes”. Por su parte, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, subrayó: “Debemos fortalecer los controles para el cumplimiento de los protocolos y seguir promoviendo los cuidados de los casos de contacto estrecho”.

Al respecto, Kicillof indicó: “Sabemos lo importante que es preservar también la actividad económica y pedagógica, por eso todos los municipios, sin importar su color político, van a contar con todo el apoyo de la Provincia”.

Segunda ola y campaña de vacunación

El mandatario hizo hincapié en la importancia del trabajo conjunto para reforzar la prevención de nuevos contagios. Este martes se conoció una cifra récord que nunca se había alcanzado: en tan solo 24 horas se registraron 10.402 personas contagiadas. En ese marco, Kicillof señaló que “durante las reuniones planteamos nuestra preocupación por el crecimiento explosivo de los casos, ya que hemos observado un proceso exponencial en el que los contagios se duplican cada diez días”.

Del encuentro, también participaron el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Teresa García; el ministro de Salud, Daniel Gollan; y el viceministro, Nicolás Kreplak. Kicillof señaló que, a partir de las conversaciones con el comité de especialistas, se identificó que "algunas de las causas están vinculadas a la flexibilización de protocolos y cuidados y al aumento de la movilidad en el transporte público”. En esa línea, expresó: “También puede verse potenciado por la aparición de nuevas cepas del virus que resultan más contagiosas, por lo cual se necesita un esfuerzo para evitar la saturación del sistema sanitario”.

Respecto al plan público, gratuito y optativo de vacunación, Kicillof subrayó que “ahora que hemos inmunizado al personal de salud y a una parte importante de la comunidad educativa, el próximo hito tiene como objetivo la vacunación de todas y todos los mayores de 70 años registrados y mayores de 60 años con comorbilidades”.

En ese sentido, el Gobernador advirtió: “Estamos ante potenciales problemas sanitarios y tenemos que trabajar para evitarlos, porque si colapsa el sistema de salud habrá que adoptar luego medidas urgentes con menos instrumentos”.

Por su parte, Gollan remarcó que “la Provincia va a seguir ampliando las camas de terapia intensiva. Las ministras y los ministros de Salud de todas las jurisdicciones estamos de acuerdo con la necesidad de adoptar ahora medidas preventivas para no tener que tomarlas luego en circunstancias peores”, explicó. Asimismo, Kreplak expuso la última información disponible e hizo hincapié en que “todos los distritos del AMBA están mostrando un crecimiento importante de los contagios” y “está aumentando la utilización de camas de terapia intensiva”, manifestó.

Estuvieron presentes las intendentas de Quilmes, Mayra Mendoza; de Cañuelas, Marisa Fassi; de Moreno, Mariel Fernández; y de Presidente Perón, Blanca Cantero; y con los intendentes de Ituzaingó, Alberto Descalzo; de Avellaneda, Alejo Chornobroff; de Escobar, Ariel Sujarchuk; de Berazategui, Juan José Mussi; de Brandsen, Daniel Cappelletti; de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; de Ezeiza, Alejandro Granados; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Pilar, Federico Achaval; de La Matanza, Fernando Espinoza; de Esteban Echeverría, Fernando Gray; de San Martín, Fernando Moreira; de San Isidro, Gustavo Posse; de San Miguel, Jaime Méndez; de Gral. Las Heras, Javier Osuna; de Vicente López, Jorge Macri; de San Fernando, Juan Andreotti; de Hurlingham, Juan Zabaleta; de La Plata, Julio Garro; de Luján, Leonardo Boto; de Morón, Lucas Ghi; de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Ensenada, Mario Secco; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de Lanús, Néstor Grindetti; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; de Marcos Paz, Ricardo Curutchet; de Campana, Sebastián Abella; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Tigre, Julio Zamora; y de Zárate, Osvaldo Cáffaro.