Kicillof: "De la pandemia debemos salir construyendo una sociedad más justa e igualitaria"

El gobernador bonaerense se refirió al tiempo pospandemia, la recuperación de todos y todas y aseguró que no hay que "arrodillarse" frente al FMI.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó durante este viernes del XIII Congreso Ordinario de la CTA de los Trabajadores, en el que se conmemoraron los 16 años del “No al ALCA” -en alusión a la IV Cumbre de las Américas (2005, Mar del Plata), donde el entonces presidente Néstor Kirchner y otros líderes rechazaron la propuesta de Estados Unidos de conformar el Área de Libre Comercio de las Américas-, celebrado en el municipio de Avellaneda. "No podemos salir de la pandemia yendo hacia atrás, tenemos que ir para adelante, construyendo una sociedad más justa e igualitaria, con más trabajo, educación y salud", sostuvo.

Durante dicho acto, el mandatario bonaerense expresó: "Nunca creímos que la recuperación podía darse de cualquier manera: necesitamos que no sea para unos pocos sino que llegue a todos y todas, y por eso no vamos a escatimar ningún esfuerzo cuando se trate de cuidarle la vida, el bolsillo y el futuro a nuestro pueblo". Y sostuvo, destacando la importancia de trabajar mancomunadamente para dejar la pandemia atrás: "Tenemos que ir casa por casa, fábrica por fábrica, para hablar con los y las bonaerenses y contarles qué es lo que está en juego en esta elección".

Con respecto a la fecha conmemorativa, Kicillof remarcó que gracias a esa histórica negativa, "Latinoamérica se puso de pie y definió nuestro presente y también nuestro futuro". Mientras que en relación a la actualidad del país, sostuvo: "Hoy la Argentina debe afrontar una situación muy complicada debido a cuatro años de endeudamiento, lo que parece una postal del pasado. Como dijo el Presidente, no nos van a ver arrodillados frente al FMI. Ahí está el espíritu del No al ALCA, en un pueblo que comprendió que no fue una batalla de una vez, sino una decisión para siempre". Y apuntó contra la gestión anterior: "Quienes llevaron a cabo una estafa electoral para aplicar el programa del FMI ahora quieren volver a utilizar al Estado para sus propios intereses, pero les vamos a demostrar que el pueblo de la Provincia tiene memoria".

También lo acompañaron: el diputado y secretario general de la central obrera, Hugo Yasky; el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa; los ministros nacionales de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Defensa, Jorge Taiana; de Cultura, Tristán Bauer; de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la ministra bonaerense de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; el Jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; el intendente local, Alejo Chornobroff, y su jefa de Gabinete, Magdalena Sierra; el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación, Roberto Baradel; la titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación, Sonia Alesso; el diputado nacional Walter Correa; y el vicepresidente del PARLASUR, Oscar Laborde.

Siguiendo la misma línea que el gobernador de la provincia, Yasky señaló que se recuerda un día en el que "dejamos en claro que somos pueblos libres para construir el futuro de nuestros hijos" y criticó al macrismo por hacer poco "por y para los ricos", asegurando que defenderán los derechos de los y las trabajadoras. "Somos quienes cuidamos la educación pública porque creemos en la movilidad social ascendente, fruto del esfuerzo en el marco de una sociedad solidaria", sostuvo. Mientras que Ferraresi sumó: "Quienes estamos aquí vamos a seguir manteniendo nuestras convicciones porque somos conscientes de que no podemos perder la memoria: tenemos que reconstruir la fortaleza de los pueblos de cada uno de nuestros países para generar la unidad latinoamericana".



Por su parte, Taiana destacó: "En aquel momento se tuvo que decidir si nos subordinábamos a la propuesta de los más poderosos o si buscábamos entre los hermanos de la región la posibilidad de desarrollarnos con justicia, independencia económica y soberanía política, que son las banderas históricas del peronismo. Hoy es un momento distinto, pero los desafíos son los mismos y no hay ningún Gobierno que sea capaz de transformar a sus sociedad si no cuenta con el apoyo de su pueblo". Y Estela Díaz, añadió: "La unidad es encontrarnos para apoyar a los proyectos populares que discuten la educación, la salud, el trabajo y la producción, con nosotros y nosotras como protagonistas. Tiene que venir ahora el tiempo de la recomposición de la deuda social, un camino que vamos a construir con militancia, cercanía, derechos y trabajo con igualdad para las mujeres".

Para cerrar,apuntó: "Hace 16 años le dijimos no al ALCA, pero le dijimos sí a la soberanía política, a la dignidad, a la unión de los pueblos latinoamericanos y a priorizar las necesidades de nuestra gente por sobre los intereses de un puñado de poderosos. Tenemos la certeza de que un pueblo movilizado y con dirigentes a la altura de las circunstancias, es lo que necesitamos para reconstruir una Argentina y una patria grande libre, soberana e igualitaria para todos y todas". Ysentenció: "En nuestra memoria de lucha, en la que tenemos muchos ejemplos del pueblo trabajador y de las mujeres, contamos con este recuerdo del no al ALCA. Nos sobran ejemplos de valentía en América Latina, debemos tomarlos para construir nuevamente unidad en nuestra Patria Grande".