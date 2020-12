Luego que Axel Kicillof afirmara que la intención del gobierno provincial es vacunar a “2 millones de bonaerenses por mes”, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, ante la consulta de El Destape afirmó que la inversión en la campaña de vacunación será de “$1.500 millones para la compra de freezers, grupos electrógenos, jeringas, material descartable, sillas y todo lo que se necesita para llevar adelante una campaña que no tiene precedentes en la historia de la provincia de Buenos Aires”.

Además agregó “por mes habrá una inversión de $200 millones para los y las vacunadoras”. Teniendo en cuenta que, para vacunar a los 6 millones de bonaerenses que forman parte del personal esencial y los grupos de riesgo, tardarán un mínimo de tres meses, la inversión ascenderá a $2.100 millones.

Durante la conferencia de prensa que detalla la situación epidemiológica de la Provincia en Casa de Gobierno, el funcionario señaló que “las escuelas, hospitales provinciales y eventualmente algunas sedes de organizaciones de Libres del Pueblo en caso que sea necesario reforzar” serán lugares donde se aplicarán las distintas dosis contra el coronavirus. Respecto del orden en que serán dadas las vacunas primero estará el personal de salud, luego los y las docentes y el personal de seguridad. En cuarto lugar estarán las personas mayores de 60 años y los y las mayores de 18 años con enfermedades preexistentes. Todas las dosis contra el Covid serán optativas y gratuitas.

Para lograr la inmunidad de rebaño en la provincia de Buenos Aires necesitan estarán vacunados unos 12 millones personas. Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, explicó que “con la vacuna se modifica la gestión de pandemia ya que no se va a saturar el sistema de salud y va a disminuir la circulación del virus”, aunque “ello no implica que no utilicemos más el barbijo o sigamos manteniendo y aplicando las medidas de seguridad”.

Por otra parte, y en pos de “aplastar la curva de contagios”, detalló que “utilizaremos neokits para hacer los tests de los contactos estrechos de los estrechos”. Ante la consulta de El Destape, informó que “estos neokits, que son una prueba de antígeno, por su metodología se puede hacer en terreno y los resultados son mucho más rápidos”.