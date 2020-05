Insólito momento: Cristina Kirchner le cortó el micrófono a Parrilli porque no paraba de hablar

En la sesión virtual del Senado por la pandemia, se dio una llamativa situación cuando Oscar Parrilli estaba hablando en su turno, ya que Cristina Kirchner le cortó el micrófono porque ya había acabado con su tiempo.

El Senador Parrilli estaba haciendo una especie de resumen sobre cómo la persecución por parte del poder judicial que habían sufrido en los últimos años. Al respecto sostuvo que: "Es raro lo que pasa en la Argentina. No escuché a ninguno de los que pasó nuestros audios que pase el audio de Michetti". Además, agregó que ahora "tenemos un gobierno que hoy no espía, no difama, no utiliza los recursos el estado para hacer política" y recordó que "también en esa época, Cristina, fue a declarar para el 13 de abril con esa manifestación impresionante" .

En ese momento, Cristina Kirchner lo interrumpió, le dijo que "podría estar toda una tarde hablando" de la persecución y agregó "se le terminaron los ocho minutos". Parrilli quiso seguir, pero la presidenta del Senado repartió: "No, no. Se terminó basta. Finalizó su tiempo senador". Y cortó el micrófono.