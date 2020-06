Impuesto a la riqueza: contundente definición de Mayra Mendoza sobre el proyecto que irá al Congreso

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza habló de acerca de los desafíos que supone achatar la curva de contagios de COVID-19 y arrojó firmes sentencias sobre un tema candente que preocupa a algunos y esperanza a algunos: el impuesto a la riqueza. "Los sectores que más han ganado son los que tienen que ayudar y cooperar, tienen la obligación de hacerlo", manifestó.

En diálogo con "Maldita Suerte" por El Destape Radio, Mendoza también se refirió a la crítica situación que enfrenta el Gobierno y Salud para achatar la curva de contagios. "El aumento de los contagios es producto de la circulación de las personas, es necesario restringir la transmisión comunitaria. Esta curva de contagio no es natural, hay que achatarla. Necesitamos días de autocontrol y de responsabilidad ciudadana", afirmó.

Y agregó: "Esta crisis es una oportunidad para salir mejores, no pueden haber estos niveles de desigualdad en el país, de este momento se sale profundizando nuestra agenda de inclusión". Sobre la situación de la pandemia en su municipio declaró: "Cuando llegamos en diciembre, el 50% de los y las vecinos y vecinas en Quilmes estaba por debajo de la línea de pobreza, esta situación se agudizó con la pandemia. Desde el principio de la pandemia, el municipio asiste a 30 mil personas por días con alimentos".

Por último, sobre la polémica en torno a la organización de fiestas clandestinas "para recuperados de COVID-19", Mayra Mendoza sentenció: "En lo que va de la cuarentena hemos llegado a frenar varias fiestas clandestinas, muchas veces tuvimos que intervenir para que no se pudieran llevar adelante. Se están violando leyes y decretos, además de eso, ponen en riesgo la salud de la comunidad, no sólo de sus familias. Estas cosas hablan del individualismo, no es el momento de hacer algo así".