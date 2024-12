Williams sorprendió con la última tarea que tendrá Franco Colapinto tras el cierre de la temporada en Abu Dhabi

Colapinto y Albon sumaron 17 puntos para Williams.

A pesar de que las últimas fechas no fueron positivas, Franco Colapinto fue una especie de salvavidas para Williams, que resurgió desde su llegada al equipo en el GP de Italia, cuando se lo anunció como reemplazante de Logan Sargeant. A partir de ese momento, los resultados del equipo mejoraron hasta que llegaron los accidentes, pero también se logró crear una mayor cercanía con el público que no se había experimentado en la escudería británica desde hace varios años.

El piloto argentino significó una suba de la cantidad de seguidores del equipo de Grove en las redes sociales y también un eventual aumento de popularidad producto del carisma del pilarense. Tal fue el impacto que tuvo Colapinto que Williams ideó un podcast en el que los dos pilotos tuvieron varias conversaciones que plagaron Internet, aunque ahora esa serie junto con Alex Albon está a punto de terminar.

Finalizado el GP de Abu Dhabi, la escudería dio a conocer este martes que Franco tendrá una tarea más antes de despedirse del 2024, ya que participará del último podcast de Team Torque, que tendrá a James Vowles como invitado especial. A través de las redes, se reveló que los aficionados podrán enviar un mensaje en video a Colapinto y Albon para que los pilotos reaccionen y respondan a los fanáticos en el podcast que se grabará este miércoles.

En el portal de Williams, se brindó más información con respecto al envío de los mensajes, que se recibirán hasta las 9:00 de la mañana del miércoles. Cabe mencionar que el envío de los videos habilita al equipo a usarlos de la manera más conveniente para la difusión en redes y en el sitio web, además de que tanto Franco como Alex también lo relacionarán con diversos acontecimientos que tuvieron lugar en esta edición del campeonato de Fórmula 1.

La llamativa despedida de Williams

Otro de los aspectos que llamaron la atención este martes ha sido la publicación de un video de despedida que le hicieron en Williams a Franco Colapinto. Varios mecánicos y hasta su ingeniero Gaëtan Jego se grabaron para saludar al argentino tras el término de la temporada, deseándole la mejor de sus suertes para el futuro, lo que generó ciertas dudas sobre una posible salida del pilarense a otra de las escuderías para correr en 2025.

Incluso el ingeniero francés afirmó: “Realmente te deseo todo lo mejor donde quiera que sea, con nosotros o tal vez encuentres un asiento el próximo año. Realmente lo mereces y has demostrado que mereces un asiento”. Cabe mencionar que RB todavía no definió su dupla para la siguiente temporada, sin mencionar que Red Bull no resolvió el caso de Checo Pérez y Alpine sigue en dudas con darle el asiento al australiano Jack Doohan.