Explosivo cruce de Tenembaum y Bullrich por la cuarentena: "¡por qué no hablas de las muertes que nos ahorramos!"

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich mantuvo un fuerte cruce con el conductor de Radio Con Vos Ernesto Tenembaum por la cuarentena en la Argentina. El periodista le reprochó a la ex funcionaria que no habla sobre las vidas que se ahorraron en la Argentina, ni tampoco de las muertes que hubo en otros países sin confinamiento. Bullrich lo acusó de pronunciar eslogans y de tener una posición tomada.

La entrevista comenzó de forma álgida con un comentario de Tenembaum que criticó a Bullrich por decir que el reconocido infectólogo Pedro Cahn manifiesta "opiniones terroristas".

El primer cruce se dio cuando la ex ministra de Seguridad afirmó que en algunos países de Europa, la cuarentena se comenzaba a abrir. En ese momento, Tenembaum la cruzó: "pero después de 30 mil muertos. España está en la calle, Italia está en la calle, Reino Unido no está en la calle, Chile cerró".

"No me corras con eso primero, no me corras con eso", afirmó Bullrich y Tenembaum le respondió que no lo hacía y que argumentaba. "No me estás argumentando, porque podrías hacer el argumento contrario: ¿por qué Francia habiendo tenido sólo el 5 por por ciento de la población infectada puede abrir y el 95 por ciento no genera una crisis como la que tuvo habiendo tenido todo cerrado?.. Preguntatelo antes de seguir con tu argumentación lineal".

Tenemabaum a Bullrich: "El ahorro de vidas con la cuarentena me parece importante y no está en tu discurso"

El conductor de Radio con Vos sostuvo que Bullrich no pudo responderle una pregunta: Si estuviera en el lugar del presidente, Alberto Fernández, el próximo sábado, qué haría.

"Yo creo que vos estás haciendo política con esto", afirmó Tenembaum y fue interrumpido por Bullrich quien le recriminó que esa postura es "tan ridícula, está haciendo un slogan".

"La estrategia que vos estás planteando la haces sin reconocer que en el principal socio comercial de la Argentina hay 30 mil muertos. Sin reconocer que Chile que acaba de cerrar con una autocrítica tremenda del ministro de Salud, sin reconocer lo que está pasando en Estados Unidos que tienen 100 mil muertos que se podrían haber ahorrado. Sin haberte escuchado decir que en la Argentina se ahorraron vidas, habiéndote escuchado decir terrorista a uno de los principales epidemiólogos que es conocido por luchar contra el Sida desde hace 30 años", afirmó Tenembaum.

Tenembaum a Bullrich: "Lo que veo es que hay una búsqueda por aprovecharse de que la gente está mal para hacer política. No reconoces una".

Bullrich acusó a Tenembaum de "irresponsable" y de hacerse una entrevista a si mismo. "Me estás insultando", le reprochó la ex ministra y el periodista le respondió: "Dije que tu argumento es irreponsable, no te insulté".