En medio de la pandemia, Gerardo Morales paga los sueldos en cuotas en Jujuy

El Ministerio de Hacienda de Jujuy anunció que sólo pagará de forma íntegra los sueldos menores a $30.000 y el resto los abonará en dos cuotas, en medio de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

En un momento muy sensible para la sociedad tanto por el aislamiento obligatorio como por los problemas económicos que desencadenó el COVID-19, el gobernador jujeño, Gerardo Morales, decidió ajustar a través de los trabajadores y anunció la polémica medida para el pago del mes de abril, de acuerdo a lo consignado por El expreso de Jujuy.

Según detalló el ministro Carlos Sadir, los sueldos se abonarán con un cronograma de pagos que iniciará el 6 de mayo y se extenderá hasta el 10, de acuerdo con al área de cada trabajador. Las sumas que superen los $30.000 se completarán luego del 15 de mayo.

"Necesitamos recursos, además de la coparticipación y recursos provinciales, que no son suficiente y por eso motivo se está gestionando un crédito ante el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial en la órbita del Ministerio de Hacienda de la Nación”, intentó justificar Sadir. Y señaló que esa “gestión no ha resultado positiva y no se cuenta aún con esos recursos, seguimos haciendo trámite”.

El funcionario utilizó el eufemismo de "plan alternativo" para referirse a la medida que perjudica a los trabajadores. "Aún cumpliendo los días que se mencionados, de pagar hasta la suma de 30 mil pesos, cada uno de esos días y para cada una de las dependencias. El saldo que faltaría para los que cobran más de 30 mil se pagarían entre el viernes y sábado 15 y 16, completándose el 100% de los sueldos. En la medida que no tengamos los recursos para pagar todo, aplicaríamos este sistema”, afirmó.