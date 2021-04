El jefe de Gabinete Santiago Cafiero se refirió a los anuncios del presidente Alberto Fernández frente a la segunda ola de contagios de coronavirus y advirtió que "el virus no está negociando. Avanza. O se toman decisiones o no se toman. No hay tregua”. Además, deslizó la posibilidad de que se vuelva a fase 1 si siguen creciendo los casos de coronavirus.

En diálogo con El Destape Radio, el jefe de ministros fue consultado si cuando el invierno llegue y los casos se recrudezcan, se podía llegar a decretar una nueva fase 1 como en el 2020, a lo cual, aclaró: "Con el comportamiento que tuvo este virus, nadie puede descartar nada”. Asimismo, remarcó que “en este momento se optó por profundizar estas medidas”, pero insistió: “Creemos que tenemos que cuidar la vida más que otra cosa”.

"Ahora hay un marco normativo, pero necesitamos mayor rigurosidad en el trabajo de control”, aseveró el funcionario sobre la importancia de que las jurisdicciones hagan cumplir las restricciones de circulación. Replicó, además, que "el Presidente escucha a todos. A los gobernadores y gobernadoras, al jefe de Gobierno de la Ciudad, a los expertos y a partir de todo eso, se toman decisiones. Con mucha determinación".

En ese marco, Cafiero anticipó que “la ocupación de camas va a seguir subiendo porque eso tiene un rezago. De los casos que tienen hoy, hay un porcentaje que entre los 7 y los 10 días, se agravan y terminan ocupando terapia” y subrayó que “aún si se revierte la tendencia, están todos los casos acumulados para atrás".

En ese sentido, advirtió que “las unidades de Terapia Intensiva están al límite" y explicó: "Cuando estamos arriba del 70%, en muchas clínicas y hospitales ya se está al 100%. Y aunque en otras por ahí hay margen, a veces no es fácil recorrer las distancias". "Se está tardando mucho en conseguir camas del sector privado, De Capital se están mandando personas al Conurbano”, adelantó Cafiero y vaticinó que "vienen para adelante semanas muy difíciles”.

Sobre las diferencias entre el Ejecutivo nacional y el Gobierno porteño, el jefe de Gabinete apuntó que “no es posible que la Ciudad de Buenos Aires tenga 2600 casos por día”. Además, Cafiero indicó: "En la Ciudad tenían un diagnóstico que, a nuestro entender, se contrastaba bastante" y reveló que "la aceleración que ellos proyectaban no fue la que sucedió. Hubo un error de diagnóstico de la Ciudad sobre el avance de la Pandemia”.

“Nadie hablaba de política educativa y ellos salieron a decir que se avasallaba la autonomía y la Ciudad. Pero son medidas sanitarias y no educativas”, reiteró el funcionario y sentenció: "El Gobierno de la Ciudad subestimó el avance de la Pandemia y terminaron discutiendo cosas que no estaban en discusión”.