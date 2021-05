Restricciones por Covid-19: el gobierno de la Ciudad suspendió para la semana que viene las canastas alimentarias escolares

Se suma a la polémica por dejar sin clases virtuales a toda la Ciudad de Buenos Aires.

Al fuerte rechazo por sacar las clases virtuales a los alumnos y alumnas de toda la Ciudad de Buenos Aires se suma una nueva medida polémica: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dejó sin canastas alimentarias escolares a los chicos y chicas de las escuelas públicas porteñas para la semana próxima.

Un comunicado escondido en la web de la Ciudad de Buenos Aires lo confirma: "A raíz de las últimas medidas comunicadas en relación a la situación COVID, quedan suspendidas las entregas de la próxima semana (26/5 al 28/5)". Se refiere a la Canasta Escolar Nutritiva (CEN). Era parte de la octava entrega del ciclo lectivo 2021.

El Destape se contactó con fuentes del gobierno porteño que ratificaron esta decisión y explicaron que, a diferencia del 2020, "la situación epidemiológica es mucho mas complicada en este momento". A diferencia de lo ocurrido en abril cuando desconocieron el DNU y lo judicializaron, en esta oportunidad usaron la decisión del gobierno nacional para respaldar la medida: "Estamos acompañando la decisión del gobierno nacional de reducir la circulación".

Luego de judicializar y llevar al terreno de la política una decisión sanitaria sobre las clases presenciales en medio del peor momento de la pandemia de coronavirus, finalmente Horacio Rodríguez Larreta decidió retroceder sobre sus pasos y cumplirá el nuevo DNU presidencial ante el aumento de casos en la Ciudad de Buenos Aires. Pero le agregó un condimento más que generó rechazo: tampoco habrá clases virtuales.

El lunes y martes son feriado pero el miércoles, jueves y viernes de la semana que viene se podría retomar la modalidad remota en el sector educativo de la Ciudad, pero el alcalde decidió que los alumnos no van a tener tampoco clases de forma remota.

Por su parte, el Secretario Adjunto de UTE, Eduardo López, en diálogo con El Destape, repudió esta decisión de Larreta de dejar sin alimentos a los chicos de la Ciudad y afirmó: "Presionan así para que la única respuesta sea la presencialidad con riesgo a la vida", afirmó el gremialista sobre la decisión de postergar las canastas alimentarias de los niños. Con esta decisión, las escuelas que iban a recibir los alimentos los días 26, 27 y el 28 los recibirán los días 1°, 2 y 3 de junio respectivamente.

"El Gobierno porteño ya considera a las escuelas como un decorado. Para sacarse una foto. El decorado es la escuela, los chicos, los maestros. Esa foto no se la podría sacar si hay una tarjeta escolar y alimentaria y si hay educación a distancia. Lamentablemente es el decorado de la foto de campaña de Larreta", argumentó López sobre esta decisión del alcalde.

Hoy a la mañana, el gremialista cruzó la decisión del Jefe de Gobierno porteño de suspender las clases de miércoles a viernes y señaló que “Larreta hizo un paro a las clases". Y lanzó: "Le decimos a Larreta que no deje para Navidad lo que podemos hacer hoy”.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente de CTERA agregó que la semana entrante, “los maestros van a dar clases igual de manera virtual porque van a sostener el vínculo con la comunidad”. Asimismo, López destacó que “Larreta hace un lockout patronal a las clases; no quiere que demos clases virtuales”. Por último, el gremialista recordó que ya fallecieron 15 docentes desde las clases presenciales. "No los devuelve ninguna encuesta”, advirtió y concluyó: “Nosotros, de esto, no nos olvidamos más. Los muertos no vuelven. Hay familias destruidas”.