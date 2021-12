El gobierno bonaerense no descarta poner restricciones ante la suba de casos

Lo confirmó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien auguró un pico de contagios tras las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

La fuerte suba de casos de coronavirus que se registró, especialmente en las últimas dos semanas, pusieron en alerta a las autoridades, que ya no descartan tomar alguna medida de restricción para frenar el crecimiento exponencial de la curva.

Tal es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, señaló que aplicarán medidas para frenar la suba si es que vuelve a "estresarse" el sistema de salud.

En diálogo con Infobae, el funcionario de Axel Kicillof señaló que la variante Ómicron no se hizo presente todavía la provincia de Buenos Aires, pero advirtió que siguen con preocupación la suba de casos que se aceleró en las últimas semanas. "No sabemos cuándo va a frenar ni la capacidad que tenemos para tomar medidas que hagan frenar los contagios", afirmó y llamó a "insistir con la vacunación y que no se abandonen las medidas personales como el uso de mascarillas y el lavado de manos".

Y los reparos que pone Kreplak sobre la dinámica que adoptó la pandemia obedece también a lo que vendrá porque, apuntó, "tenemos por delante las fiestas, una situación peligrosa porque todo el mundo se moviliza, se encuentra y eso es preocupante”.

Ante la consulta sobre si se contemplan medidas restrictivas, Kreplak señaló que "hay que evaluar las medidas en función a lo que sucede con el sistema de salud". Sobre eso, agregó: "Todavía no hay un impacto fuerte en cuanto a la ocupación de camas de terapia; pero puede ser que haya un delay. Posiblemente dos semanas después de las fiestas tengamos un impacto fuerte en internación. Es decir, va a haber un aumento de internaciones, va a haber aumento de fallecimientos por el aumento de los casos. Espero que no sea tan fuerte como para estresar el sistema que ya está bastante tenso por casos no COVID que eran necesarios atender. Si eso sucede, se evaluarán las medidas a tomar".

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, reconoció ayer que el sistema sanitario "está respondiendo bien" ante el repunte de contagios y adelantó que el Gobierno no impondrá medidas restrictivas por un tiempo prolongado, como sucedió en la primera parte de la emergencia sanitaria por la pandemia. Tras marcar que "con Ómicron va a haber más casos" y que habrá una "tensión en los centros de testeo" por el aumento de la circulación de personas y la aparición de las nuevas variantes.

En diálogo con Radio con Vos, si bien adelantó que no se contempla un cierre completo de actividades, reconoció que se estudia "una disminución de la intensidad de las actividades, sobre todo de eventos masivos y de más riesgo, por una semana o nueve días para disminuir la velocidad de transmisión".