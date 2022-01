El Gobierno publicará los criterios para la vuelta segura al trabajo

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, informó que el protocolo para retomar la actividad laboral tras el contagio de coronavirus será publicado en las próximas horas. Aseguró que los salarios crecerán más que la inflación este año y se refirió a sus vacaciones en Uruguay.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, informó que junto al Ministerio de Salud definieron los criterios para la vuelta segura al trabajo tanto de personas contagiadas como contactos estrechos de coronavirus. En ese sentido, precisó que el nivel de vacunación es una de las reglas a aplicar para "volver al trabajo de un modo seguro".

"Ordenamos con el ministerio de Salud todos los criterios para la vuelta al trabajo que estaban muy dispersos, a veces en normas distintas, y daban lugar a confusiones y conflictos", anunció Claudio Moroni en diálogo conperiodistas. "Están terminando de redactar los criterios para ver, en caso de contagiados, contactos estrechos, nivel de vacunación y plazos para poder volver al trabajo de un modo seguro", agregó.

En esa línea, aclaró que es la cartera que lidera Carla Vizzotti es la que está haciendo un listado con "los criterios que deben ser aplicados" y que lo anunciarían este miércoles.

Sobre los trascendidos en torno al ausentismo a causa de la tercera ola de contagios de coronavirus, el funcionario identificó en particular las distintas actividades que se ven afectadas. "Por suerte, todavía, estamos viendo que hay reemplazos rápidos, sobre todo, en el sector de servicios", afirmó. "Estamos viendo en alguna actividad industrial que los reemplazos son más complejos porque requieren otro tipo de habilidades y capacidades, estamos viendo cómo reorganizar los turnos, hablando las empresas", precisó.

"En gastronómicos y comercios está habiendo eso, pero están habiendo reemplazos muy rápidos. Es un dato, estamos en un momento complejo que, por suerte, la tasa de contagios es alta y la de letalidad es baja. Tenemos que pasarla", concluyó.

Paritarias 2022

Asimismo, Moroni aseguró que los convenios salariales para este año crecerán sobre la "pauta inflacionaria" y si no lo hicieran se reabrirán las paritarias. Tras recorrer las obras de la Confitería del Molino, en la ciudad de Buenos Aires, junto a los ministros Obras Públicas y de Turismo y Deportes, Gabriel Katopodis y Matías Lammens, respectivamente, Moroni dijo que el Ministerio de Economía "está terminando de rehacer el presupuesto", con un índice inflacionario.

"Ustedes saben que fue rechazado en el Congreso. Economía está rearmando ese presupuesto, que va a tener una pauta inflacionaria, y nosotros vamos a intentar que los convenios crezcan sobre esa pauta inflacionaria. Y si no lo hacen, reabriremos las paritarias. O sea, la mecánica va a ser la misma que tuvimos en 2020", explicó el ministro.

Moroni recordó que "en los primeros meses del año pasado la inflación nos jugó una mala pasada, como en los últimos meses del año. ¿Qué hicimos? Reabrimos las paritarias". Y sumó: "Lo hicimos a principio de año, a fin del año y tenemos muchas reaperturas previstas para febrero y enero, con lo cual aplicaremos los mismos criterios. No es que no va a haber pauta inflacionaria".

Viaje a Uruguay

En las últimas horas se conoció que Moroni estuvo de vacaciones en el exterior, al igual que la titular del PAMI, Luana Volnovich; y el jefe de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. El titular de Trabajo estuvo en Uruguay para pasar recibir el Año Nuevo y se quedó 15 días porque uno de sus hijos tuvo coronavirus, por lo que tuvo que cumplir con las medidas sanitarias para poder volver a Argentina.

Sobre esto, Moroni afirmó: "La realidad es que creo que después de dos años muy difíciles, es entendible que uno tome las vacaciones donde se las toma su grupo familiar. En mi caso, hace más de diez años que veraneo ese lugar y está mi familia allá". Y cerró: "No creo que eso sea objeto de críticas y los funcionarios no debemos tener más derechos que el resto de la gente, pero no menos derechos".