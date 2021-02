La pandemia de coronavirus se mantiene presente en Argentina y el resto del mundo mientras se continúa con la producción de vacunas y se llevan adelante procesos de inmunización en las diferentes poblaciones. Frente a esto, Ginés González García se refirió a la actualidad del virus en el país y, entre tantas cosas, dejó un claro mensaje sobre las elecciones primarias que deberán realizarse a mediados de este año. "Es absolutamente innecesario", planteó.

En diálogo con Luis Novaresio, por Radio La Red (AM 910), el ministro de Salud de la Nación dejó en claro que no están dadas las condiciones de llevarlas adelante en agosto próximo y agregó: "No puedo decir ahora cómo va a ser la situación ese mes, pero es evitable". Lo cierto es que la idea es evitar cualquier tipo de actividad que congregue a muchas personas en el mismo espacio, especialmente si es cerrado.

Además, en la misma línea, el titular de la cartera dejó en claro que el objetivo es vacunar a la mayor cantidad de gente posible ya que "cualquier agrupamiento genera ampliación de la transmisión" y si el virus vuelve a circular como hace unos meses, los casos volverán a crecer y la situación puede descontrolarse. La idea es no saturar a los médicos y no complicar, aún más, la ocupación de camas en el sistema de salud.

Recordemos que el pasado 25 de enero, el presidente Alberto Fernández incluyó en el temario de sesiones extraordinarias el proyecto de ley que busca suspender las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) solo por este año con el mismo argumento expuesto por Ginés González García: el riesgo sanitario sería muy grande y todavía se estaría desarrollando la campaña de vacunación para evitar que el COVID-19 siga esparciéndose.

Cabe destacar que la iniciativa del máximo mandatario lleva la firma de alrededor de 20 diputados nacionales de Tucumán, Misiones, Catamarca, Neuquén, Río Negro, Chaco, Jujuy, La Rioja, Entre Ríos, Tierra del Fuego y Salta. El Congreso deberá debatir y aprobar (o rechazar) la iniciativa que tiene diferentes posiciones a favor o en contra, tanto en el oficialismo como en la oposición comandada por Juntos por el Cambio.

La nota completa: