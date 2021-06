Covax: Quirós respaldó a Vizzotti por Pfizer y enterró la campaña de Juntos por el Cambio

El ministro de Salud porteño cruzó de esta forma los ataques de la oposición y los medios.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, salió en respaldo de su par nacional, Carla Vizzotti, al opinar que le resultan "verosímiles" las declaraciones de la ministra que negó haber rechazado vacunas de Pfizer para la Argentina en el marco del programa COVAX de la OMS.

"Es muy difícil opinar sin información precisa y solo desde las declaraciones. Yo tiendo a creer que lo que dijo la ministra es lo que ocurrió y que efectivamente es un desentendido", sostuvo Quirós en una entrevista en Radio La Red.

El funcionario afirmó que le parecen verosímiles los dichos de la ministra Vizzotti quien explicó que la Argentina nunca negó la llegada de vacunas de Pfizer y sostuvo que la vacuna de origen estadounidense estará en la Argentina.

Quirós además destacó que en la Argentina están llegando muchas vacunas y ahora es necesario aplicarlas de forma rápida para reducir los contagios y las muertes. "Si tenemos vacunados a los pacientes de riesgo y a los mayores de 40 años, el daño que hará el virus será mucho menor", enfatizó.

Santiago Cornejo, titular para América Latina del mecanismo COVAX impulsado por la OMS para distribuir dosis, desmintió que la Argentina haya rechazado vacunas de Pfizer tal como algunos medios de comunicación publicaron.

"Me comunico para aclarar mis comentarios que ahora están difundiendo los medios. El propósito de la reunión de ayer era describir el mecanismo COVAX y nuestra propuesta multilateral; por lo tanto cuando respondí a una pregunta sobre la Argentina lo hice rápidamente y no entre en detalle porque no era el propósito de la reunión", comenzó explicando Cornejo en una carta enviada a la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Cornejo además detalló que cuando respondió a los medios utilizó "la traducción de los términos en nuestro acuerdo legal con los países (que llamamos “Opt-in/Opt-out Windows”) y la traducción de este término se está interpretando tan solo como una cuestión de interés de parte del gobierno con la vacuna cuando no es así".

Además de la carta de Cornejo, Covax publicó un comunicado donde niega las interpretaciones que realiza la oposición argentina. "En mi presentación tampoco resalte el compromiso de la Argentina con COVAX y que la Argentina no solo ha cumplido con todos nuestros requisitos sino también que tu equipo trabaja conjuntamente con nosotros para ayudarnos a mejorar nuestra respuesta multilateral", enfatizó Cornejo.