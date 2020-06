Coronavirus: Kicillof reveló cuántas camas de terapia intensiva se sumaron al sistema sanitario

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo que la cuarentena permitió "recuperar el sistema sanitario" porque, gracias a ella, hubo un aumento de un 31% de camas de terapia intensiva en todos los hospitales de los 40 municipios que integran el AMBA.

El mandatario provincial precisó que cuando asumió, el 11 de diciembre pasado, había en esa región unas 2590 camas de terapia intensiva. De esta forma, en los meses de aislamiento social, el número de camas trepó a 3757. De esta forma, las 1167 camas de cuidados intensivos que se sumaron significan un 31% más.

En charla con Télam, el gobernador sostuvo que se aprovechó "este intervalo de tiempo que nos dio el aislamiento para recuperar el sistema sanitario. Tomamos todas las medidas necesarias para ampliar la capacidad de atención de nuestros hospitales y centros de salud".

Más allá de este número de camas, Kicillof sostuvo que "al día de hoy hemos entregado no sólo camas sino también respiradores, monitores multiparamétricos y todo lo necesario para armar una unidad completa de terapia intensiva, para los hospitales provinciales y municipales".



En este sentido, el gobernado contó que se amplió la capacidad de atención y que esto va a quedar más allá de la pandemia. Ayer, un informe del Ministerio de Salud sobre la ocupación de camas en el AMBA (no incluye CABA) detalló que de 18.326 plazas totales -tanto del sector público como privado, hospitales municipales, provinciales y nacionales-, 9.493 (51,75%) ya estaban ocupadas: 1.199 por COVID-19 confirmado y 1.237, por "sospecha".



El gobernador bonaerense remarcó en el diálogo con esta agencia que el actual "es un momento para crear conciencia" y advirtió que la sociedad no debe "relajarse ni bajar los brazos".