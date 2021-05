Confirmado: el gobierno suspendió el fútbol profesional por la segunda ola

La decisión fue tomada por el gobierno y aceptada por el "Chiqui" Tapia y Marcelo Tinelli.

El fútbol profesional será suspendido por 9 días hasta el 31 de mayo y se postergarán las semifinales de la Copa de la Liga Profesional 2021. El pedido fue realizado por el gobierno nacional a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la ola de contagios de coronavirus desatada en la Argentina en las últimas semanas.

El ministro de Deportes y Turismo, Matías Lammens, fue el encargado de solicitar la suspensión al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y al titular de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Marcelo Tinelli, quienes de común acuerdo aceptaron la decisión.

De esta forma, el fútbol profesional queda suspendido como las demás actividades por 9 días hasta el 31 de mayo, fecha en que volverán a analizar la situación y definir si retoman la competencia. Este fin de semana debían disputarse, en la provincia de San Juan, las semifinales de la Copa de la Liga 2021: Boca-Racing e Independiente-Colón. La final estaba prevista para el 30 de mayo.

El pedido fue confirmado a El Destape por el gobierno nacional, la AFA y el gobierno de San Juan, donde iban a disputarse las semifinales de la Copa de la Liga Argentina que iban a jugar el sábado Independiente y Colón, mientras que el domingo lo iban a hacer Boca y Racing.

Tras el anuncio del confinamiento realizado por Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había adelantado que el fútbol iba a continuar con mayores controles en la provincia de San Juan, sin embargo a primera hora de la mañana del viernes, la decisión cambió.

Moyano a favor de suspender el fútbol y priorizar la vida

El secretario General del Sindicato de Camioneros y presidente del Club Atlético Independiente, Hugo Moyano, se refirió a las medidas: "Creo que con el fútbol habría que acompañar lo que dice el gobierno" y "Hay que acompañar estas medidas de restricciones que ha tomado el gobierno. Son duras y difíciles pero evidentemente es un esfuerzo necesario".



En declaraciones a El Destape Radio, el dirigente sindical aseguró: "A pesar de los charlatanes el Gobierno toma las decisiones que hay que tomar", "Hay que priorizar la vida aunque traiga inconvenientes en algunas actividades económicas". Consultado sobre una suspensión del fútbol aseguró: Hay que hacer lo necesario para evitar contagios y muertes" y "Son muy graves los riesgos pero a veces prevalecen los contratos de TV del fútbol". "Compartimos totalmente la decisión del Gobierno", agregó.



Asimismo, Moyano dijo: "Sobre la Copa América creo que habría que hacer el esfuerzo para evitar hacerla acá. Primero está la vida".



En otro sentido, el camionero aseguró: "La oposición politiza algo tan serio como la vida y la salud", "Hay medios esperando a ver que dice o que hace el Presidente para criticarlo. No les interesa lo que pasa sino cumplir con su misión", "Hacen críticas que no tienen ningún sentido. Me dan lástima porque son muy evidentes. Hacen ridiculeces pero malas", "La oposición antes me daba bronca, luego risa y ahora lástima" y "Este gobierno va a quedar en la historia por responsabilidad que ha tenido en uno de los momentos más difíciles de la historia".