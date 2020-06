Cómo son los nuevos requisitos para hacer actividad física en la ciudad de Buenos Aires

Tras la decisión junto al Gobierno provincial de limitar el uso del transporte público en la zona del AMBA, el Gobierno porteño decidió acomodar y reglamentar las salidas para correr en la Ciudad de Buenos Aires.

A partir del viernes 19 de junio a las 19 hs, habrá nuevas pautas para las personas que pretendan salir a realizar ejercicio físico y se extremarán los controles para que se cumplan con las nuevas reglas.

Las nuevas normas

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que se ampliará el rango horario dos horas, de 19 a 9, y se dividirán las habilitaciones en virtud del número de DNI de los vecinos, con esquema idéntico al que rige para los porteños que realizan compras en comercios no esenciales.

De esta manera, aquellos con documento terminado en número par podrán salir los días pares, mientras que quienes tengan DNI impar, lo podrás hacer los otros días.

Además, solo podrán salir a correr no más de 2 personas juntas, tendrá que haber un distanciamiento mínimo de 2 metros. El tapabocas no es de uso obligatorio mientras se realiza la actividad; se mantiene restringido el uso de las postas aeróbicas. No está permitido el traslado en auto o transporte público para hacer ejercicio.

“El nivel de contagio al aire libre es menor que en los lugares cerrados”, aclaró el jefe de gobierno y reiteró que ante el aumento de la curva de contagios se tomarán medidas preventivas.