Catamarca "evalúa" cobrarle el tratamiento contra el COVID a los no vacunados

El Gobernador de la Catamarca insistió en que existe la posibilidad de que quienes no estén vacunados y estén internados por contagiarse paguen el tratamiento.

El Gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, celebró el avance del plan de vacunación en todo el país, pero aun así sostuvo que está analizando la posibilidad de que "quienes tengan obra social y no se vacunen, tengan que pagar" por el tratamiento contra el coronavirus en ese distrito.

En una charla, Jalil indicó que Catamarca va a empezar a aplicar el pase sanitario desde el 25 de diciembre de manera progresiva como estrategia para seguir incentivando la vacunación y, además, aumentar la prevención ante el aumento de los casos de COVID-19 en el país. Jalil, además, explicó en Diario Con Vos que evalúa "que los que tengan obra social y no se vacunen, tenga que pagar" su tratamiento contra el Covid-19.

En este sentido, en la charla indicó: "Hoy un sindicalista de la salud me preguntaba qué posibilidad había de que no sea gratuito (el tratamiento) para el que no se quiera vacunar". Por otro lado, agregó: "Vamos a ver si podemos implementarlo" porque "la idea es convencer a la gente de que se tiene que terminar de vacunar", añadió. Por otro lado, como contrapunto, aseguró que en Catamarca "queda muy poco porcentaje" de la población pendiente de vacunar en Catamarca y destacó que "en el Norte la gente se vacuna mucho más, no tenemos campañas antivacunas".



Respecto al almuerzo que mantuvo el día de ayer con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró: "Estamos preocupados por el presupuesto y por la imagen internacional que damos como país", tras el rechazo opositor a la denominada "ley de leyes" en el Congreso de la Nación.



"El presidente, junto a su jefe de Gabinete (Juan Manzur) y Wado (de Pedro), se comprometió a seguir ejecutando las obras que tenemos acá en Catamarca, que son muchas y son históricas. Tenemos proyectados diques, viviendas, gasoductos. En ese sentido es una buena noticia, pero siempre hubiera sido mejor y correcto que se haya aprobado el presupuesto", remarcó y apuntó contra la oposición que ha "dejado sin presupuesto a todos los argentinos y las argentinas".