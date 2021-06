Cafiero contra Larreta por las restricciones: "Vuelve a confundir"

El jefe de Gabinete apuntó contra el gobierno porteño por no seguir la norma y abrir las escuelas a pesar de la segunda ola de coronavirus.

El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, criticó fuertemente al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por no respetar la prórroga del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) hasta el 25 de junio, que tiene como principal objetivo mantener las medidas sanitarias y las diferentes restricciones para mitigar la circulación del COVID-19 en todo el territorio nacional según el "semáforo epidemiológico". A pesar de esto, anunció varias aperturas para actividades que siguen sin estar permitidas.

En diálogo con Radio Mitre, el dirigente político cuestionó al mandatario de la Ciudad de Buenos Aires porque "vuelve a confundir a los porteños" ya que, a pesar de lo dispuesto por el DNU que lanzó el gobierno nacional, "está insistiendo con actividades y acciones que no están permitidas en las zonas de alarmas epidemiológica y sanitaria". Es importante destacar que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene un promedio alto de casos de coronavirus por lo que el riesgo de contagio es de "alerta" o "alto".

Al mismo tiempo, Cafiero dejó en claro que "no cumplió la norma nacional y tomó la decisión de mantener las clases a pesar de tener saturado el sistema de salud" y que tampoco está confirmado que los contagios hayan disminuido tanto como para que la categoría de riesgo de CABA se encuentre por debajo de "alto riesgo", es decir, entre las zonas más rojas del mapa epidemiológico. Más allá de esto, las clases presenciales volverán a dictarse y se abrirá una gran parte de la actividad según Larreta.

Por otro lado, durante una charla con Radio La Red, el jefe de Gabinete remarcó que Larreta y compañía estarán "incumpliendo el DNU" ya que, hasta el día de hoy, no hay modificaciones en su categoría epidemiológica. "Ellos deben tener una proyección de que seguirán bajando, pero hoy no es el caso. El tema es que se confunda a los porteños y las porteñas diciendo que la situación es una cuando no lo es", sostuvo.

Con respecto a esto, aseguró que "no se trata de la voluntad de un dirigente, abrir o cerrar actividades sino de la realidad epidemiológica" mientras que señaló que la provincia de Buenos Aires sí "exhibe una realidad que le permite hacer más aperturas de actividades" a causa de los cambios en las cifras. Más allá de esto, Cafiero dijo que se harán con "muchísimo cuidado" y que el gobernador Axel Kicillof sí "se guía por parámetros nacionales, teniendo una tasa de incidencia proyecta por debajo de los 500 casos cada 100 mil habitantes".

Para finalizar, el funcionario destacó que los períodos de aislamiento estricto -de 9 días a fines de mayo y el fin de semana del 5 y 6 de junio- fueron claves "para bajar la circulación" y a su vez vio como positivo el "consenso entre gobernadores, gobernadoras y el jefe de gobierno porteño". Sobre este tema, sentenció: "Dieron resultado, hay una baja de contagios en distritos y provincias. Habíamos tocado los 40 mil casos diarios y ayer tuvimos 26 mil. Es muy alto aún, pero bajó mucho en el AMBA". De todas formas cerró dejando en claro que los fallecimientos siguen siendo muchos y que la alta ocupación en UTI se mantiene.