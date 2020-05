Alfredo Cornejo recargado, estalló contra la cuarentena y hasta Tenembaum tuvo que cruzarlo

El diputado de Juntos por el Cambio y presidente del Comité radical nacional, Alfredo Cornejo, volvió a la carga contra la decisión del Gobierno nacional de que se extienda la cuarentena para evitar la mayor cantidad de contagios y lanzó una insólita comparación con la guerra de Malvinas. Además, advirtió que existe “autocensura” y sostuvo que los argentinos están en “semi libertad”.

“Hay un falso dilema que tiene mucho de relato y poco de realidad que plantea que es contradictorio cuidar la salud y la economía. Ese relato, lo pone en un lugar muy cómodo a Alberto Fernández y pone en un lugar muy incómodo a quienes creen que hay que cuidar la economía”, aseveró el legislador opositor en una entrevista con Radio con Vos.

El ex gobernador mendocino, además, sostuvo que “el Gobierno insiste en esa tarea para justamente acallar las voces críticas” y replicó que “es obvio que no debería ser contradictorio y es obvio con el diario del lunes que no hay un Estado inteligente para encarar una armonía entre el cuidado de la salud y el funcionamiento de la economía”.

“Nuestro Estado, con mucho gasto público y poco Estado, ha sido un Estado bobo, no inteligente porque si hubiéramos tenido un Estado mejor preparado, tendríamos un nivel de testeo infinitamente más grande, como en Chile”, comparó.

Acusó, asimismo, que existe por parte del Gobierno nacional “mala fe” al insistir en que “este argumento permite acallar cualquier voz crítica que es lo peor de la década kirchnerista y ha vuelto con toda fuerza” y advirtió que “realmente piensan que el 48% de los votos les permite hacer cualquier cosa, y de alguna forma lo están haciendo con la excusa de la pandemia”.

En un tramo de la entrevista, el conductor Ernesto Tenemabum le planteó sobre qué otra propuesta existe para pasar esta pandemia con la mejor cantidad de contagios y de muertes, si se compara la situación de Estados Unidos y Brasil que decidieron no cerrarse y abrir la economía y tienen cientos de miles de fallecidos. A lo cual, Cornejo aclaró: “No hay una censura por parte de Tenembaum, hay autocensura porque hay un relato único”.

En ese punto, comparó la situación de Chile con la de Argente, al apuntar que el país vecino “nunca se cerró totalmente, el sistema de salud es bastante distinto al sistema de salud de Argentina, por eso, está en riesgo de colapsar” y aclaró que “Argentina tiene muchos hospitales en las provincias, tiene Ministerio de Salud y se enorgullece de eso, y tiene tres hospitales en todo el país porque la mayoría de los hospitales los tienen las provincias”.

“La mirada del Gobierno es de corto plazo, miremos como está Chile en dos años y cómo va a estar Argentina. La Argentina no tiene moneda fuerte y se compara con Italia y España, y se compara por la cantidad de muertos porque eso le cae bien a Alberto y al Gobierno peronista”, disparó.

"Hay una competencia entre los gobernadores de quién tiene menos muertos y eso lo está haciendo daño a la Argentina"

En esa línea, Cornejo reclamó que “es necesario un acuerdo en Argentina para sacar al país de este precapitalismo” y reclamó que hay que hacer “un país capitalista serio y democrático. Un acuerdo de la elite política, empresarial y sindical”.

Respecto a la adhesión de gobernadores y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Lerreta, a las decisiones del Ejecutivo nacional; el ex gobernador lo relativizó e insistió en que “no les queda otra opción que no sea alinearse con la estrategia sanitaria del Presidente” y alertó que “al principio de la pandemia, 10 provincias tenía superávit y equilibrio, hoy todas tienen déficit”.

“Este clima de opinión pública lo creó el Gobierno con miedo. Hay una competencia entre los gobernadores de quién tiene menos muertos y eso lo está haciendo daño a la Argentina”, aseguró.

Asimismo, volvió a responsabilizar al Conurbano por la ciudad en la Ciudad de Buenos Aires: “CABA tiene una cuestión distinta, la infraestructura sanitaria de Capital está construida de años, pero el Conurbano, tiene una infraestructura sanitaria deficitaria”.

“La decisión de Larreta está influenciada por el Conurbano, no quiere tener la responsabilidad de muchas muertes, por eso, también, no cede, trata de armonizar”, concluyó.