Inesperada confesión de una figura de F1 sobre su relación con Franco Colapinto: "Disfruté mucho".

El piloto argentino Franco Colapinto se despidió de la Fórmula 1 antes de su última carrera de la temporada que será en Abu Dhabi y recibió un inesperado mensaje que causó una ola de reacciones en las redes sociales. "Es mi sueño hecho realidad", manifestó el automovilista.

Todo empezó cuando la escudería Williams subió un video de Franco Colapinto junto a su ingeniero Gaetan Jegom el británico que está muy cerca del joven argentino, en el cual el piloto anunció su próxima carrera en Abu Dhabi: “Aquí estamos, ronda 24, Abu Dhabi, última carrera del año. Estoy muy emocionado por ello. Ha sido una experiencia extremadamente increíble. Es mi sueño hecho realidad y todos ustedes lo hicieron posible aquí en Williams, Gaetan (Jego), mis increíbles ingenieros. He aprendido mucho con ellos. Las carreras satisfactorias fueron una experiencia muy agradable. Por supuesto, espero tener otra oportunidad en el futuro, pero disfruté mucho”.

“Es una gran familia que creo que rápidamente nos entendimos muy bien, pudimos aprender y avanzar para trabajar hacia la misma meta y el mismo objetivo. Realmente disfruté trabajando con Williams y fue una oportunidad increíble la que me dieron por lo mucho que me apoyaron desde el principio. Siempre voy a estar muy agradecido por ello. Es mi sueño hecho realidad y todos ustedes lo hicieron posible”, siguió el joven.

Por su parte, la escudería Williams y Gaetan Jego, el ingeniero de Colapinto, se mostraron muy emocionados ante las palabras del joven pilarense y le dedicaron un emotivo mensaje: "Yo no estoy llorando, vos estás llorando". Además, Jego brindó una entrevista con Motorsport donde habló de su relación con Franco: "Es un joven encantador. Creo que todo el mundo lo adora. No puedes no adorar a Franco. Disfruté mucho estar con él este tiempo y es adorable. Creo que es una buena palabra".

¿Cuándo es el Gran Premio de Abu Dhabi 2024?

La última fecha del calendario 2024 de la Fórmula 1 se disputará el domingo 8 de diciembre en el circuito de Yas Marina. La actividad comenzará el viernes 6 con las primeras prácticas libres, continuará el sábado 7 con la clasificación y culminará el domingo con la carrera principal programada para las 10 horas de Argentina.

El trazado de Yas Marina, que desde 2021 cuenta con importantes modificaciones, presenta un recorrido de 5,281 kilómetros con 16 curvas, distribuidas en 9 a la izquierda y 7 a la derecha. El circuito se caracteriza por combinar tres sectores bien diferenciados: un primer segmento de curvas rápidas, una segunda sección dominada por rectas extensas y un tercer sector técnico con curvas más lentas.

Las modificaciones realizadas en 2021 potenciaron las posibilidades de adelantamiento en el circuito. Los puntos más propicios para las maniobras se encuentran en la frenada de la curva 1, en la extensa recta que desemboca en la curva 6, y en el ingreso a la curva 11, todas zonas que cuentan con el beneficio del DRS. Este diseño, obra del reconocido arquitecto Hermann Tilke, se ha convertido en escenario de definiciones históricas desde su inauguración. El circuito fue testigo de momentos decisivos en los campeonatos de 2010, 2014, 2016 y el recordado 2021, consolidándose como un escenario emblemático para el cierre de temporada.

Colapinto llegará a esta última fecha buscando cerrar su temporada con un resultado positivo tras la accidentada carrera que tuvo en Qatar. El trazado de Yas Marina representará un desafío particular para el piloto de Pilar, quien deberá adaptarse a las condiciones cambiantes de luz y a las exigencias técnicas del circuito.