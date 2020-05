Alberto Fernández “Tener en las cárceles personas en situación de riesgo y que el Estado no reaccione es inhumano”

En un acto junto al gobernador Axel Kicillof e intendentes bonaerenses, el presidente Alberto Fernández llamó a construir un país federal e igualitario tras la pandemia del coronavirus y anunció un plan para reactivar la obra pública. Desde la Casa de Gobierno Bonaerense, el jefe de Estado afirmó que se metió en la política porque "la humanidad es lo que nos importa”.

“La pandemia dejo la muestra de la desigualdad en la que vivimos, lo primero que debe enseñarnos es que vivimos en un país injusto y ahora nadie tiene excusa de decir no me di cuenta, porque todos lo vimos”, aseveró el jefe de Estado, antes de marcar que “el desafío no es mano dura o mano blanda”.

Asimismo, disparó que “encarcelar a todos y no construir cárceles no tiene sentido, es todo marketing” en referencia al Gobierno de Cambiemos y advirtió que “tener ahora en las cárceles personas en riesgo y que el Estado no reaccione es un acto inhumano”. “Y nosotros abrazamos la política porque la humanidad es lo que nos importa”, sentenció.

El mandatario realizó esa reflexión minutos después de que el gobernador Kicillof anunciara la creación de un total de 2.000 nuevas plazas en el Servicio Penitenciario Bonaerense: 650 nuevas, que se suman a las 1350 que informó hace unas semanas.

Alberto nueva etapa del plan Argentina Hace para la reactivación y ejecución de obras en 40 municipios del Gran Buenos Aires, que -según datos de Presidencia- beneficiarán a más de 13 millones de personas. La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySa) reactivó la ejecución de 68 obras en 16 municipios del AMBA. Para ambos proyectos, que generarán 8.700 puestos de trabajo con paridad de género, el gobierno nacional invertirá 19.557 millones de pesos.

En su discurso, el Presidente, además, convocó a construir un país justo, igualitario y federal. “Decimos vivir en un país federal, pero en los hechos actúa como unitario; con un Estado que acumula y distribuye con cierta discrecionalidad y gobiernos provinciales que toman y distribuyen con discrecionalidad. Lo que necesitamos es un sistema que distribuya a cada uno lo que corresponda", insistió.

“La pandemia dejó la muestra de la desigualdad en la que vivimos. Está a la vista de todos", subrayó el mandatario acompañado también por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y aseguró que lo que está pasando en los barrios populares con la pandemia de coronavirus es producto de la "enorme desigualdad" que existe en el país y llamó a construir un país más justo y federal.

En ese sentido, remarcó que "esas cosas ocurren no necesariamente por la maldad de la gente o de los que gobiernan. Ocurren porque no se diseña un país igualitario ni con criterios de igualdad" y planteó: "Lo que nos pasa con el coronavirus, que queda concentrado en el AMBA, demuestra cuál es el efecto real del hacinamiento y sus consecuencias; cómo podemos ver semejante diferencia tan cercana y no reaccionar". Apuntó, además, que algún día habrá que sentarse a discutir "cómo se hace para que la Argentina deje de ser un país riquísimo en el centro y pobrísimo en el norte y en el sur; cómo se hace para que los que están en el norte encuentren la posibilidad de vivir, disfrutar y morir en el mismo lugar donde nacieron. Ese es el desafío que la pandemia nos exige”.

“Si somos gente digna, no podemos permitir que esa situación de desigualdad se profundice. Pero no va a haber magia del mercado que lo haga, lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos una suerte: en medio de tanto dolor y entre tanta pena, tenemos la suerte de que ese país más justo nos tocó construirlo a nosotros. Y yo no voy a dejar pasar la oportunidad”, sentenció.