El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía el lanzamiento del Plan DetectAR Federal en la ciudad de Rosario e instó a reforzar las tareas de prevención para evitar que se propague el virus de coronavirus. También, habló sobre los incendios intencionales que azotan a Rosario y sobre la reforma judicial que se trata en el Congreso, a lo cual, pidió pronto tratamiento para que así se instalen los tribunales en la ciudad santafesina que combata el crimen organizado.



Minutos atrás, el primer mandatario recorrió junto al gobernador santafesino, Omar Perotti, un centro de aislamiento municipal para casos de coronavirus COVID-19, que funciona en la ex Sociedad Rural, en la ciudad de Rosario. El jefe de Estado estuvo acompañado del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en tanto que del acto también participan Perotti y el intendente Pablo Javkin.





“Cuando todo esto empezó nos preocupamos por la zona del AMBA porque sin duda tiene una concentración demográfica que hacía riesgoso que el contagio no se multiplique y también para que no ocurra lo mismo en el resto del país porque cuando el virus te saca un metro de ventaja, no lo alcanzas más”, remarcó el Presidente al tomar la palabra y aseguró que “siempre” estuvo “preocupado por tratar de prevenir”.

Asimismo, apuntó hoy que el 65% de los casos de COVID-19 "ocurre en el interior del país y el AMBA ha quedado reducido al 35%". “Lo que hicimos fue garantizar que ningún argentino quedara sin la atención sanitaria que merecía. Eso lo hemos logrado. Hemos invertido más de 10 mil millones de pesos en la atención sanitaria, hemos construido más 60 hospitales y hemos puesto más de 3.000 camas en todo el país", enfatizó Fernández.

Replicó, además, que “en los lugares donde esto no ocurrió, las muertes se multiplicaron por 2 y 3 porque los sorprendió la pandemia sin tener la adecuada cantidad de hospitales y camas”. Indicó que en la ciudad de Santa FE “durante 70 días no tuvieron un caso, y hoy enfrentan casos” y aseveró: “La realidad es que tenemos que estar muy atentos porque el virus nos saca un metro de ventaja y es difícil contenerlo”.

En ese sentido, valoró el lanzamiento del Detectar Federal y manifestó que se inaugura “una nueva forma de detectar que permite ver en el acto si alguien está infectado o no para así aislarlo del resto”. Afirmó, también, que este plan “permite multiplicar por 3 la capacidad de testeo que había y generar 100 mil test diarios, lo cual, va a dar mucha tranquilidad, porque va a permitir ver cuantos contagiados hay y aislar”.

Reiteró, en esa línea, los pedidos para evitar las juntadas y que cada persona respete el distanciamiento social y las medidas de prevención.