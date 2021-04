El presidente Alberto Fernández cruzó a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por alentar los violentos cacerolazos que tuvieron lugar en la puerta de la Quinta de Olivos, luego de que se anunciaran las nuevas medidas de restricción.

"Soy una persona que valora mucho el Estado de derecho y para que el Estado de derecho funcione plenamente, la convivencia democrática es fundamental y eso se altera cuando uno va la casa de otro con un grupo de amigos a golpear la cacerola, a insultarlo y a escupir a los políticas. Se altera mucho la convivencia democrática. Los invito a reflexionar", aseveró el mandatario en conferencia de prensa.

"Si el método es que cada vez que no nos gusta algo que alguien dice, el método es mandar a un grupo de compañeros a insultar la casa del otro... es para reflexionar", manifestó.

En ese punto, criticó que "no puede ser que la presidenta de un partido político en democracia haga eso" y advirtió: "Me parece que es un llamado de atención y que tiene que ver con lo que es su conducta, que no me interesa juzgarla aunque tenga mi opinión".

"La vi escurrir por muchos lugares y terminar en el ocaso en el lugar que está ahora", disparó.

En tanto, insistió en que "no son buenas las practicas" e instó: "Les pido que no practiquemos esos modos". "Esto ya lo vimos, escrachar a un juez por un fallo, no son los métodos del Estado de derecho, es bueno que reflexionemos y se lo transmití al jefe de Gobierno porteño esa percepción", manifestó sobre uno de los ejes abordados con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"No me molesta que la gente se manifieste, pero debe encausarse en términos de respeto hacia el otro", sentenció.

También, el presidente Alberto Fernández subrayó que "las leyes se hacen para ser cumplidas" y sostuvo que "a los que no les gustan (las medidas adoptadas para mitigar los contagios de coronavirus) que recurran a la Justicia".

"A mí la rebelión, no. En un estado de derecho las leyes se cumplen. No estoy para tolerar la indisciplina de muchos restaurantes colmados de gente", enfatizó Fernández en rueda de prensa en Olivos, en la que aseveró que el Estado "seguirá asistiendo" a bares y restaurantes afectados por las medidas.