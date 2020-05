Los trabajadores estatales de Jujuy están nuevamente en alerta porque el Ejecutivo provincial, a cargo de Gerardo Morales, anunció que los salarios que superen los $30.000 se pagarán en cuotas. Ese monto no alcanza, ni por cerca, a cubrir la canasta básica medida por el INDEC, línea que determina la pobreza en la Argentina. Desde el Gobierno provincial adelantaron a El Destape que a las 20 habrá un anuncio importante al respecto y no descartan que esta medida quede sin efecto, ante el fuerte rechazo generado. Sin embargo, desde la oposición alertaron que esta decisión se fundamentaría en un nuevo endeudamiento del distrito del norte del país.

El Frente Amplio Gremial emitió un duro comunicado esta semana ante una nueva propuesta del Gobierno de Morales contra los salarios de los trabajadores estatales. Manifestaron el “absoluto rechazo al anuncio realizado por el Ejecutivo provincial a través del cual se informó que los salarios del mes de mayo, que superen los 30 mil pesos, se pagarán en cuotas y 'sujetos a una aprobación crediticia'” por lo que exigieron “el pago en tiempo y forma de la totalidad” de los haberes.

El gremio argumentó que “la pandemia agudizó una situación de crisis económica que tiene un impacto enorme en la economía familiar de los trabajadores” por lo que se “impone la necesidad de medidas de emergencia que garanticen la regular liquidación” de los salarios, “llevando tranquilidad” a las familias. Sostuvieron que “el Ejecutivo provincial utiliza la emergencia sanitaria para avasallar derechos fundamentales” como “la disponibilidad (sinónimo de la flexibilización laboral) y al mismo tiempo ocultar el fracaso de su gestión en materia económica producto de una deliberada e irresponsable política de endeudamiento que ha puesto a la provincia en una situación límite al punto de tener que solicitar préstamos” para hacer frente a tales deudas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por eso, en todos los sectores y escalafones, decretaron “el estado de alerta” y se prepararon “para llevar adelante medidas, en el marco del contexto actual, que nos permitan defender nuestros derechos y las conquistas alcanzadas”. Ante esta situación, desde el Gobierno le informaron a El Destape que a las 20 habrá un anuncio en este sentido en el cual, adelantaron, se anunciaría el pago completo de los sueldos superiores a $30.000. Entre paréntesis, ese monto no alcanza a cubrir la canasta básica medida por el INDEC. Según los datos de abril, una familia tipo necesitó $41.994,86 para no caer debajo de la línea de la pobreza.

Alejandra Cejas, legisladora provincial del PJ, contó a este medio que las cuentas de la provincia son muy oscuras, al igual que el endeudamiento. La semana pasada, se modificó un artículo de la Ley de Presupuesto y se estipuló un tope de $6.000 millones para la toma de deuda. Sin embargo, el Gobierno quiere llegar a los $11.500 millones argumentando que necesitan ese dinero para hacer frente a los salarios. "Modificación de la Ley N° 6149 Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos -Ejercicio 2020, ampliándose la necesidad de financiamiento hasta la suma de Pesos Seis Mil Millones ($ 6.000.000.000)”, dice el texto puntualmente.

“Redactaron mal la ley de endeudamiento”, dijo Cejas, porque ellos previeron llegar a $11.500 millones y pusieron un tope que alcanza sólo la mitad. Por eso, deberán sesionar nuevamente el jueves a las 15 para modificar la ley que modificaron la semana pasada. Para hacerlo, el oficialismo tendrá que reunir 32 votos, algo que la legisladora consideró alcanzable para el Gobierno. Incluso, sostuvo, no es la primera vez que tienen que cambiar una normativa ya debatida: “Hemos modificado cuatro veces una misma ley” por los “errores de redacción” en los que se ampara el Gobierno.

“Morales nunca tiene mala fe, pero cuando lo hace la oposición casi que merecés la hoguera. Él se equivocó y dice que se les pasó”, se quejó la legisladora y sostuvo que el Gobernador ahora realiza una especie de “Aló Morales” todos los días a las 20. Justo cuando se anunciaría el pago completo de los sueldos. Ese es el momento en que “explica qué va a hacer o no en medio de la pandemia”.

La situación de la salud es alarmante en Jujuy. “Tenemos 3.000 casos de dengue cuando en los últimos 15 años el pico había sido de 1.500”, dijo Cejas y aseguró que el problema central radica en el trabajo que se debe hacer para que no haya casos en la provincia.

También hay mucha preocupación porque la gestión de Morales “no presenta informes de rendición de cuentas y no sabés dónde está la plata de Jujuy”, puntualmente “no hay elementos para saber dónde están los 14 endeudamientos pedidos ni la coparticipación en concepto de Aportes del Tesoro Nacional”.

Ésto repercutió en el humor que se percibe en las calles: “No está bien la situación social, el Gobierno está bastante complicado por el tema de la plata, hace cuatro años no hay paritarias de ningún tipo, no hay bono de fin de año y la inflación se llevó puestos los salarios del sector público”.

Ante este panorama, el jueves volverán a reunirse para ampliar el endeudamiento permitido. La sesión será presencial y será la primera ordinaria del año, ya que hasta ahora estuvieron realizando debates especiales. Los cuidados sanitarios no serían los ideales, las bancas están a un metro de distancia (los médicos del Congreso de la Nación recomendaron el doble) y si bien no hay casos, “el protocolo es para la cuestión recaudatoria de Morales”, no para la salud.