La ministra de Salud, Carla Vizzotti, expondrá ante diputados y brindará detalles sobre el plan de vacunación más grande de la historia argentina. El pedido fue realizado por Juntos por el Cambio y el escenario será la comisión de Acción Social y Salud Pública, que preside Pablo Yedlin, a las 16. Previamente, la funcionaria volverá a encontrarse con Santiago Cafiero, jefe de Gabinete nacional, Carlos Bianco, su par de provincia, y Felipe Miguel, de la Ciudad, además de los titulares de Salud de cada uno de los distritos del AMBA para definir medidas contra la segunda ola del coronavirus.

La reunión fue solicitada hace tiempo por Juntos por el Cambio y desde el oficialismo explicaron que la agenda de Vizzotti es muy complicada por lo que coordinar un encuentro fue muy difícil. Los bloques se enteraron de la convocatoria el jueves santo, algo que no terminó de caer del todo simpático, pero la sesión informativa será virtual por lo que no implicará problemas de coordinación. Los diputados del Frente de Todos tienen más certezas que dudas sobre lo que se está haciendo, por lo que se descarta que prácticamente no harán preguntas sino que se dedicarán a acompañar a la ministra e intervendrán ante planteos “desubicados” puntuales, si los hubiera, por parte de la oposición.

Según anticiparon, las preguntas serán abiertas pero la exposición no será eterna. La ministra hará una presentación breve para darle lugar a las interrogaciones y esperan que la reunión dure alrededor de una hora y media con consultas a viva voz o por escrito para ser elevadas al Ministerio.

Desde Cambiemos explicaron que se enfocarán en la campaña de vacunación con una suerte de discurso propositivo: qué negociaciones hay para conseguir más vacunas, cuáles y cuántas. Esos serán los ejes que contarán, en la argumentación, con un foco fuerte sobre lo que se denominó “vacunación VIP”, ciertas dosis que se aplicaron por fuera del sistema de turnos establecido y que derivó en la renuncia de Ginés González García.

El oficialismo coincidió en que cualquier desviación del programa de vacunación debe ser sancionada e investigada, por eso la decisión de Alberto Fernández de pedirle la renuncia al ex ministro, pero remarcaron que hubo situaciones irregulares en distintos puntos del país, bajo gobiernos de distinto signo político. De todos modos, sostuvieron que fueron situaciones puntuales que nada dicen de la campaña de inoculación en general dado que no fueron un denominador común y los insumos se están repartiendo en todo el país, a medida que llegan, para vacunar a la población de riesgo.

Respecto a los acuerdos para conseguir más dosis, desde el Frente de Todos analizaron que Cambiemos tiene la “fantasía” de que el país tendría más vacunas si se hubiera cerrado un acuerdo con Pfizer o que el convenio con la Federación Rusa impidió la llegada de dosis de Estados Unidos, algo que negaron rotundamente.

La segunda ola será uno de los ejes del debate aunque todavía no hay demasiada información sobre las medidas a tomar. Según anticiparon desde la oposición, de haber restricciones “seguramente vamos a preguntar algo pero el interés principal es conocer en detalle el plan de vacunación”. Un diputado del oficialismo analizó, sobre este punto, que lo ideal es volver a un sistema de restricciones pero localizadas, no uniformes para todo el país, basadas en la capacidad del sistema sanitario o de la cantidad de contagios. En 2020 “se cerró todo el país, eso no se puede volver a repetir” porque hubo provincias sin casos pero con todas las actividades sin funcionar. Para eso, el análisis deberá ser pormenorizado y descentralizado.

Ayer, en Casa Rosada, se reunieron los jefes de Gabinete y ministros de Salud de Nación, Provincia y Ciudad para evaluar e intercambiar información sobre los distintos escenarios sanitarios y epidemiológicos. Hoy a las 14 volverán a hacerlo para definir las medidas a implementar frente a la suba rápida y sostenida de casos en el país con el objetivo de afectar lo menos posible la recuperación económica y el cuidado de la salud. Desde la Ciudad anticiparon que buscarán una postura Intermedia entre cerrar todo y abrir todo, restringiendo actividades nocturnas, sumando controles, el cumplimiento correcto de los protocolos, el trabajo en los aforos y la preservación de la presencialidad escolar.

También quieren a Cafiero

Desde Juntos por el Cambio también pidieron una exposición del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por la campaña de vacunación. Reconocieron que sólo podrán interpelarlo en una de sus visitas a la Cámara de Diputados o Senadores – son mensuales y alternadas – porque no tienen los números necesarios para habilitar una en el recinto. De todos modos, aún no hay información sobre cuándo podría suceder ésto. Además, pidieron informes al Poder Ejecutivo sobre "el listado completo de las personas vacunadas contra el COVID-19", algo que atentaría contra la ley de protección de datos personales.

Como contó El Destape, la Agencia de Acceso a la Información Pública emitió un documento con una serie de recomendaciones sobre la difusión de los datos. Salvo los funcionarios públicos, porque el interés de la sociedad es superior al de la privacidad, sólo se podrán "publicar datos básicos como edad y sexo de la persona, fecha de vacunación, etapa del plan de vacunación, pero no aquellos datos que permitan identificarla (por ejemplo, su nombre, número de DNI o identificación tributaria)”. Con esta información se podrá conocer si la vacuna fue aplicada conforme al plan resguardando, al mismo tiempo, la privacidad de las personas. De todos modos, sus datos podrán divulgarse sólo en caso de que se “haya prestado su consentimiento libre, expreso e informado”, algo que solo puede hacerse “de manera totalmente voluntaria: la negativa a ceder la información personal no debe resultar en un perjuicio para el titular del dato”, como, por ejemplo, la no aplicación de la dosis.