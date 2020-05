¿Por qué el AMBA seguirá en la fase tres de la cuarentena obligatoria?

El presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el 24 de marzo, pero aclaró que la zona del AMBA, compuesta por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, seguirán en la fase tres del desconfinamiento, mientras que el resto del país avanzará hacia la cuarta, que implica una reapertura progresiva de las actividades.

Acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el mandatario explicó que el AMBA permanecerá con una circulación de la población de hasta el 50% mientras el resto del país avanzará hacia el 75%.

Con los nuevos casos en mano (130 en CABA y 77 en PBA), la duplicación de contagios deberá pasar a registrarse cada 25 días, mientras que quienes estén en la fase cuatro deberán superar esa barrera. Las aperturas de actividades serán segmentadas por criterio epidemiológico en la Capital Federal y Provincia pero el resto de los distritos mantendrán restricciones locales.

La decisión se tomó luego de notar que la mayor cantidad de casos de coronavirus se concentran en esa zona, por la gran cantidad de habitantes, circulación e incluso de personas que llegaron de viaje durante la pandemia. Por eso, es necesario continuar con los controles estrictos.

Kicillof manifestó que la prioridad es la salud de los ciudadanos por sobre la economía. Sin embargo, adelantó que se elevarán propuestas para poner en marcha algunas industrias, siempre con la posibilidad de retroceder un paso si los casos vuelven a crecer.

El Gobernador remarcó que la Provincia pasó "de tener 422 camas de terapia intensiva a 976 en hospitales provinciales", para lo cual fue necesario el esfuerzo de muchos trabajadores esenciales, a quienes les agradeció. Sin embargo, pese al panorama alentador que maneja la Argentina, pidió no confiarse ni distraerse porque "la enfermedad está contenida pero no controlada". Por eso, sostuvo: "Nos toca, pese a todas las voces y ansiedades, ser responsables y seguir en casa. Sigue la cuarentena en la provincia".

Remarcó que el distrito "tiene realidades muy distintas, es el territorio más grande del país", con la mayor población, la más grande concentración de industrias pero también con muchas vulnerabilidades. Estos panoramas diferentes son los que obligan a segmentar las autorizaciones. En los municipios sin casos, empezaron a avanzar con distintas medidas, son zonas de baja peligrosidad que tienen autorizadas actividades comerciales y productivas pero manteniendo un estricto control de la circulación, informó.

Teniendo en cuenta que la prioridad, tras la salud, es la producción por sobre el esparcimiento, anunció que avanzaron en "solicitar la autorización para la producción en empresas" e informó que "toda autorización que se de van a tener protocolos solicitados por los intendentes, aprobados por el gobierno provincial y por el nacional".

Para los rubros que puedan abrir, remarcó que "el transporte tiene que ser provisto por la propia empresa" para evitar una mayor afluencia de pasajeros en los colectivos y trenes, porque "no pueden viajar en transporte público los que no son trabajadores esenciales". Por eso, toda autorización será local. Los comercios serán de cercanía con empleados y clientes que vivan en el mismo barrio. Una apertura que se analizará tras el pedido de cada intendente, ya sea por zonas o rubros y con un sistema que permita que no salgan todos juntos a la calle.

Respecto a las salidas de esparcimiento, Kicillof aseguró que no tendrán lugar en la Provincia pero que van a proceder, por municipio, a que los niños puedan acompañar a sus padres a realizar las compras.

El Gobernador remarcó que "cuando aparezca algún foco, iremos para atrás porque un error se paga con vidas", en sintonía con el mensaje nacional.

Por su parte, Rodríguez Larreta destacó "el trabajo conjunto desde el primer día y eso es una de las razones del buen resultado que estamos mostrando en comparación con otros países".

Ante las ansiedades, sostuvo que "la cuarentena sigue en CABA" porque "todo el esfuerzo que venimos haciendo no lo vamos a tirar por la borda. Estos objetivos son un logro de todos".

En esta nueva etapa, anunció que le propondrán "al Poder Ejecutivo sumar algunas actividades, pero las pautas de distanciamiento y cuidado sanitario siguen siendo los mismos". Éstas estarán vinculadas a los rubros comerciales, que abrirán de forma gradual evaluando "el nivel de contagios y el cumplimiento de las pautas que planteamos. Si no se cumplen, volvemos para atrás".

Para garantizar el distanciamiento, argumentó que identificaron 100 calles que permitirán una ampliación de las veredas para que las personas puedan trasladarse o hacer fila sin estar cerca. Para ello, cortarán un par de carriles o el cinturón asfáltico entero.

Si bien los detalles se comunicarán el sábado a las 8 de la mañana, adelantó que van a "incorporar que los fines de semana, por documento, los niños y niñas puedan salir con sus padres a dar una vuelta y no juntarse para jugar". Sin embargo, y ante los casos de contagio de COVID-19 en geriátricos, pidió que "los adultos mayores no salgan".

De todos modos, remarcó que "el control más importante es el de la responsabilidad de cada uno. Estamos muy agradecidos y por eso es que podemos sumar algunas actividades" y sostuvo que "la salud es la prioridad".