Llaryora: "En Córdoba tenemos un plan de desarrollo que Argentina no tiene”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó el modelo económico del Javier Milei e hizo referencia a la gran cantidad de recortes de transferencias discrecionales que mantiene con las diferentes provincias del país. El mandatario provincial dijo que "el superávit se mantiene, pero con un gran esfuerzo" y aseguró que el Presidente "cobra impuestos" para enviar los recursos pero "esa plata no llega" a las diferentes regiones de Argentina.

Nación ahogó de manera deliberada a todas las jurisdicciones del país como parte de su programa de ajuste y hambre. Entre enero y octubre, el gasto público tuvo un recorte del 28% en términos reales. En este panorama desalentador, Llaryora cruzó a Milei por sus medidas y planteó: "Él cree que la macroeconomía debe establecerse y luego, con la economía y la libertad, va a resolver los problemas y a dar oportunidades". En ese sentido, sostuvo que ese "modelo no existe en ningún lugar... Ni hablar en Estados Unidos, con Trump".

“El Presidente es sincero, pero a veces habla y muchos no lo toman en serio, aunque tiene una idea clara de hacer un Estado mínimo. Este Estado, de algún modo, desaparece en algunas situaciones, no cede sus recursos y no afloja en la recaudación. El mercado debe estar donde hay margen, pero entendemos que hay lugares en los que el mercado no va a estar, y ahí tiene que estar el Estado para ayudar y progresar”, manifestó el gobernador cordobés en declaraciones para LN+. Por el efecto de la recesión a nivel nacional, la recaudación de Córdoba cayó 5% en octubre.

En relación con la gestión de su Gabinete, destacó la autonomía fiscal de su provincia: “En Córdoba somos parte de más de 20 años de superávit fiscal. No pedimos en Córdoba nada más que lo que nosotros hacemos. Tenemos un plan de desarrollo que Argentina no tiene”. En ese tono, enfatizó que "el mayor desafío va a ser cuando la gente vea que se bajó la inflación, con un sacrificio enorme de todos, y pida vivir bien, con un buen salario y trabajo".

A su vez, volvió a elevar el reclamo por el envío de fondos automáticos correspondientes a la Caja de Jubilaciones. "No nos mandan un peso", afirmó. La deuda que presenta Nación con el territorio cordobés alcanza una suma de más de 70 mil millones en 2024. Ante la falta de acciones por parte del Gobierno nacional, Llaryora estudia el modelo de reclamo del mandatario Maximiliano Pullaro para replicarlo.

Por medio de la vía judicial, el santafesino cuestiona la constitucionalidad del artículo 18 del Decreto N.º 280/2024, que dispuso de manera “inconsulta e intempestiva” el cese de los pagos de la Caja. Asimismo, exige que se establezca una medida cautelar que reponga esas transferencias con las que el Presidente debe cumplir.

Córdoba recibió al Parlasur y Llaryora propuso a la Legislatura provincial como sede permanente

La Legislatura de la provincia de Córdoba fue sede de la sesión plenaria número 97 del Parlamento del Mercosur (Parlasur), de la que participaron representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. El gobernador Martín Llaryora propuso el recinto como sede permanente para las sesiones del órgano deliberativo del bloque regional y valoró los “lazos de hermanamiento”.

A contramano del enfoque que tiene el Gobierno nacional sobre los bloques regionales, que determinó la renuncia a los BRICS, el Gobernador calificó el rol del Mercosur como "esencial" y sostuvo que en Córdoba entienden "la importancia de las relaciones comerciales, porque muchas de ellas" están relacionadas con los países hermanos. "El Parlasur debe ser un organismo de debate con acciones específicas que seguramente, con el tiempo, se convierten en políticas de Estado”, apuntó.

Además, pidió "paciencia", ya que "los procesos de integración tienen idas y vuelvas". Y agregó: "Tiene que ser un instrumento que se fortalezca, crezca y mejore. Córdoba ratifica su compromiso con el Mercosur y el Parlasur”, agregó el mandatario cordobés.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado que el Estado dejaría de pagar los viáticos y los pasajes a parlamentarios del Mercosur porque “no le corresponde" y "no son funcionarios de la Administración Pública Nacional”. Si bien ese anuncio aún está caliente, Llaryora envió un claro mensaje y les pidió a los parlamentarios sensibilizados que “no bajen los brazos”.