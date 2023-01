Zamora: el vocero de Rosatti no quiso entregar sus teléfonos a la Justicia

El gobernador de Santiago del Estero había denunciado a la mano derecha del presidente de la Corte Suprema y pedido una cautelar para que se periten los teléfonos de Silvio Robles y se contrasten con los presuntos chats filtrados del ministro de Seguridad porteña, Marcelo D'Alessandro.

Justo antes de entrar a la reunión de gobernadores con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, informó este martes que Silvio Robles, el vocero del titular de la Corte Suprema Horacio Rosatti, "no quiso entregar sus teléfonos", luego que un juez federal le ordenara hacerlo el lunes para contrastar con la segunda tanda de presuntos chats filtrados del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro.

"El Dr. Silvio Robles, a quien denuncié en la Justicia Federal por estar involucrado en un escándalo de gravedad institucional sin antecedentes, no quiso entregar sus teléfonos. Sólo se habría limitado a hacer una presentación al Juzgado para pedir estudio del expediente por parte de su abogado, pero sin cumplir la orden judicial", tuiteó el gobernador para hacer pública la reacción del funcionario judicial.

"Con esto, en vez de ayudar a aclarar (si es que no tuviera nada que ver con el delito endilgado) oscurece más aún la legitimidad de la presidencia de la CSJN, y sigue resquebrajando cada vez más, al estado de derecho en el país...Dr. Rosatti, vuelvo a preguntarle, ¿que hará ud. ahora?…La Patria no se merece esto", agregó.

Poco después, ya terminada la reunión en Casa Rosada con el Presidente, Zamora volvió a referirse a su denuncia y, especialmente, al fallo de la Corte Suprema que decidió a favor de una cautelar interpuesta por el Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta para aumentar el porcentaje de los fondos coparticipables que recibe de Nación. "No se puede dejar pasar esto, no solo están en juego los fundamentos del federalismo, sino que es un fallo que está en convivencia con el demandante", aseguró el gobernador.

Y agregó un mensaje directo a Robles: "Le pido disculpas porque le dije doctor. Me enteré que no es doctor. Cobra como camarista pero no lo es."

La denuncia y la orden del juez Molinari

El gobernador Zamora presentó el lunes una denuncia penal en la Justicia federal de Santiago del Estero por tráfico de influencias e incumplimiento de deberes de funcionario público contra Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti. Tras la aparición de un supuesto chat entre ese funcionario y D'Alessandro, sobre temas que afectaban a la ciudad de Buenos Aires y a Juntos por el Cambio, el dirigente peronista lo acusa por tráfico de influencia e incumpliento de los deberes de funcionario público.

Con la denuncia, pidió una medida cautelar concreta: "Solicito como cautelar la inmediata entrega de sus teléfonos de uso ofícial, para la pronta aclaración de esta situación que está generando una gravedad institucional sin precedentes", detalló el gobernador en una publicación realizada en Facebook. "Atento a las publicaciones periodísticas que han generado gran conmoción pública, sobre filtraciones de chat donde se habría arreglado el fallo a favor de CABA, por el índice de coparticipación federal", detalló.

Horas después, el Juzgado Federal nº1 de Santiago del Estero resolvió intimarlo a Robles a entregar su celular para que sea peritado.

La denuncia de Zamora surgió a partir de la filtración de los presuntos chats y va de la mano de la iniciativa del Presidente y varios gobernadores de impulsar el juicio político a la Corte Suprema. Uno de los argumentos centrales es la cautelar a favor de la Ciudad que dictó el tribunal para elevar a 2,95% los fondos coparticipables para ese distrito que recibe.