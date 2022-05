Zamora cruzó a Larreta por la coparticipación: "Hermoso y contundente mensaje a la CSJN"

El gobernador de Santiago del Estero apuntó duramente contra el jefe de la Ciudad luego de que prometiera bajar un impuesto si la Corte falla a su favor.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, cruzó duramente al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que este prometiera bajar el impuesto a las tarjetas de crédito -denunciado como inconstitucional- si la Corte Suprema de Justicia falla a favor por la coparticipación. "Hermoso y contundente mensaje", sostuvo en sus redes sociales.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el mandatario provincial compartió varias noticias con dicha información y expresó: "¡Ah, muy bien! Un hermoso y contundente mensaje a la CSJN y al resto del país por parte del centralismo porteño". A partir de allí habló un extenso hilo de tweets donde explicó lo que dicho accionar quería decir.

"Querida Justicia, aunque esto implique un reconocimiento de que los recursos que estoy reclamando judicialmente no son para pagar la policía (porque ya los recibo por la ley que sancionó el Congreso de la Nación) permítanme expresarles, en nombre de la Ciudad más rica del país, que esas macanas que vota el Congreso no tienen tanto valor como un Decreto firmado por el ex presidente Macri, que nos permitió saquear, en perjuicio del resto, unos $ 500.000 millones en moneda constante, por encima del costo del traspaso de la policía a nuestra ciudad", escribe como si estuviera traduciendo el mensaje.

Mientras que continúa duramente: "Como nosotros los porteños somos re piolas, si uds. me dan esa manito y me dictan la medida cautelar que les pedí, les prometo que esa guita que seguiremos manoteando, la voy a usar para bajar los impuestos a todos nuestros votantes de Barrio Norte y zonas aledañas". Y agrega: "Total, si se quejan las provincias porque tienen que subir ellos impuestos, no pasa nada… Ellos representan al resto de los habitantes, son solo 44 o 45 millones que merecen vivir en el interior como habitantes de segunda. Pobres giles que desde hace 200 años se creyeron el verso del federalismo cuando dieron nacimiento al país".

Y sentenció, notablemente enojado: "Hágannos ese favorcito sres. de la Corte, nosotros la tenemos re clara, que se quejen los del interior, no pasa nada, como con tarifas de electricidad o transporte, q paguen más y listo".

Dicha frase fue formulada por Rodríguez Larreta durante la mañana del miércoles, a las radios La Red, Futuröck y Uraban Play. "Ya me comprometí públicamente y lo ratifico ahora: si la Corte, que es quien tiene el tema, nos devuelve la plata que nos sacó el Gobierno nacional, yo automáticamente bajo los impuestos", afirmó. Todavía se aguarda la definición de la Corte Suprema sobre el tema, después de que el pasado 11 de mayo fracasara una nueva instancia de negociación entre la Nación y la Ciudad que había sido fijada por el mismo tribunal.

Es importante recordar que en el gobierno de Macri se transfirieron fondos a la CABA que pasó de tener 1,4% a 3,75% en coparticipación; mientras que en septiembre del 2020 -por decreto- Alberto Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente a 1,4%. Tras esto, el Congreso de la Nación dictaminó que negocien y lleguen a un acuerdo en relación al tema.

Escuchalo: