Soria cuestionó a la Corte por atribuirse "facultades legislativas" en el Consejo de la Magistratura

El ministro de Justicia acusó a la Corte de querer dictar leyes y generar un "revuelo institucional". "Van a intentar paralizar el Consejo de la Magistratura", denunció.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, cuestionó duramente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) por fijar 120 días para que el Consejo de la Magistratura se integre con 20 miembros en lugar de los 13 actuales o que el Congreso Nacional aprobara una ley al respecto, plazo que vence el próximo viernes. "Lo dije el 16 de diciembre pasado cuando la Corte dictó este fallo verdaderamente increíble, arrogándose facultades legislativas que tiene el Congreso", lanzó.

Sobre esto, el titular de la cartera señaló durante una rueda de prensa en Casa Rosada: "Los únicos que pueden dictar leyes son los senadores y nuestros diputados nacionales, que para eso los elige el pueblo". Y sumó: "Tenemos que plantearnos como sociedad, como país, qué pretende la Corte al generar este revuelo institucional, donde se entromete en facultades legislativas que no le son propias, para directamente meter por la ventana al actual presidente de la Corte (Horacio Rosatti), que es uno de los dos jueces designados por (el expresidente) Mauricio Macri por decreto".

Soria añadió que el fallo "se está cumpliendo el próximo viernes" y que será operativo a partir del próximo lunes. "Va a suceder lo que algunos anunciábamos cuando dictaron este fallo allá en diciembre pasado, van a intentar paralizar el Consejo de la Magistratura", añadió. Y sumó: "Es el organismo que no solamente está llamado a elaborar los pliegos, las ternas, tomar los concursos, sino también a administrar los recursos y los fondos del Poder Judicial".

Asimismo, el ministro apuntó: "Estamos hablando de más de 70 mil millones de pesos, cuando todos sabemos que el presupuesto de la Corte es de $10 mil millones. Me parece raro que un organismo como la Corte, que todavía no puede explicar cómo administra su propia obra social, esté tan desesperada para administrar $70 mil millones del Consejo de la Magistratura". Y añadió: "Es un órgano muy sensible, en el cual lamentablemente a través de este fallo de la Corte intentan meterse por la ventana a presidir y de alguna manera manera manejar el Consejo".

Para cerrar, el ministro de Justicia avisó -tanto en diciembre como ahora- que el plazo de 120 días era "prácticamente incumplible" por las fiestas y la feria judicial. Al mismo tiempo remarcó que es imposible sesionar en el Congreso en enero, juntando los votos necesarios. "Sabían lo que estaban haciendo", sostuvo. Y cerró: "No sé si es un golpe institucional, lo que digo es que nunca antes en la democracia vimos una Corte que actúe así. Es una Corte en la que la mitad de los integrantes fueron designados por decreto por el ideólogo de la mesa judicial que está prófugo (en relación a Fabián Rodríguez Simón)".

